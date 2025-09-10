Мессенджер MAX
10 сентября, 02:51

В России планируют показ фильма Кремлёвский волшебник с Джудом Лоу

Обложка © Фильм «Кремлёвский волшебник», режиссер/сценарист Оливье Ассайас и др. / Kinopoisk

В России рассматривают возможность показа фильма «Кремлёвский волшебник», в котором британский актёр Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина.

Как сообщает РИА «Новости», несколько кинотеатров готовятся к премьере. Однако точная дата выхода картины в прокат пока остаётся неизвестной.

Актёр Джуд Лоу сыграл роль президента РФ в фильме французского режиссёра Оливье Ассайаса, основанном на одноимённом бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера фильма состоялась 31 августа на 82-м Венецианском кинофестивале. В министерстве культуры РФ сообщали, что заявление на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Кремлёвский волшебник» пока не поступало.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о фильме «Кремлёвский волшебник». Российский лидер отметил, что не знаком с этим кинопроизведением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого заявлял, что в Кремле с пониманием относятся к использованию образа российского лидера за рубежом.

Антон Голыбин
