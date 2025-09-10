В России планируют показ фильма Кремлёвский волшебник с Джудом Лоу

В России рассматривают возможность показа фильма «Кремлёвский волшебник», в котором британский актёр Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина.

Как сообщает РИА «Новости», несколько кинотеатров готовятся к премьере. Однако точная дата выхода картины в прокат пока остаётся неизвестной.

Актёр Джуд Лоу сыграл роль президента РФ в фильме французского режиссёра Оливье Ассайаса, основанном на одноимённом бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера фильма состоялась 31 августа на 82-м Венецианском кинофестивале. В министерстве культуры РФ сообщали, что заявление на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Кремлёвский волшебник» пока не поступало.