Он победил весь мир, но проиграл себе. Как депрессия сломала Александра Македонского

Александр Македонский — мужчина, сумевший к 30 годам переписать мировую историю. Родился он в 356 году до н.э. в Македонии. Известно, что будущий военачальник был сыном царя Филиппа II и учеником самого Аристотеля. С раннего детства в юноше никто не сомневался, считали, что Александр далеко пойдёт. Так и вышло. Всего за несколько лет Македонский создал империю, раскинувшуюся от Греции до Индии. Его боготворили и боялись все, что абсолютно естественно. Казалось, вот он, успех, чего ещё можно желать? Но на душе у Александра Македонского в один момент заскребли кошки. Почему? Когда?

В начале было ликование и ни одного поражения на поле боя

Начнём с самого начала. За всю свою военную карьеру Александр не проиграл ни одной битвы. Сложно даже представить, какой силой обладал этот человек, если не потерпел поражения ни одиножды из десятков сражений. Пройти тысячи километров, чужие земли и постоянное напряжение, оставшись безусловным победителем, это вообще возможно? Александр Македонский не задавался этим вопросом, а просто брал и делал.

При Иссе Александр Македонский «размазал» персидскую армию, хотя врагов было в разы больше. При Гавгамелах уничтожил империю Дария, применив тактику, которую до сих пор изучают в военных академиях. Взять неприступную крепость? Легко! Пройти там, где другие разворачиваются? Обязательно! Для своего времени военачальник Александр Македонский был сверхчеловеком, который не умел проигрывать. Но в этом и крылась ловушка… Какая у него была конечная цель? Кого он стремился победить? Может, главный враг Македонского был ближе, чем он мог думать?

До чего человека доводит война

С детства Александр знал, что настоящий мужчина — это воин и слабость ему непростительна. Настоящий царь должен всегда быть в седле, а не отдыхать. Годы походов превратили юношу в великого полководца, который не смог остановиться в нужный момент. И тогда война перестала быть способом выжить, а стала целью жить. Как ни странно, но у нас гораздо больше общего с Александром Македонским, чем мы можем предполагать. Что в 356 году до нашей эры, что сейчас жизнь похожа на гонку. Проекты, отчёты, сделки — каждый раз новые вершины.

А если остановимся на минуту, начнётся ломка по «дозе успеха», как у полководца по военным свершениям. Война изменила Александра, сделала жёстче и подозрительнее. Однажды в пьяной ссоре Македонский собственноручно расправился с лучшим другом Клейтом, который спас ему жизнь в битве. А когда правитель понял, что сотворил, скорбел по товарищу трое суток. Но даже это не остановило гонку за успехом потому, что страшнее врага, чем он сам, уже не существовало.

Что делать, если больше некого побеждать

Дойдя до Индии, армия полководца ликовала — поход был завершён! Но пока все праздновали, Александр Македонский сел на берегу и заплакал. Но не от счастья быть всемирным победителем, а от того, что больше не с кем воевать. Современники писали: «Он плакал потому, что понял — миров больше нет. Не осталось земель, которые можно завоевать. Не осталось врагов, которых можно победить. Не осталось целей, ради которых можно жить».

Когда доходишь до вершины, нужно отдохнуть, а потом ставить новую цель, искать новый смысл. Но Александр не видел жизни без войны, без врагов и побед над ними. Вернувшись в Вавилон победителем, он проиграл сам себе. Что-то внутри правителя выворачивало его наизнанку. Потом начались бесконечные пиры и море вина, которым Македонский пытался заполнить пустоту в сердце. И без того измотанный организм подвёл полководца. Александр Македонский скончался в июне 323 года до нашей эры в возрасте 32 лет.

Сегодня историки спорят о том, что же погубило Александра Македонского. Одни говорят, что смерть наступила из-за малярии, другие склоняются к панкреатиту и отравлению. А некоторые считают, что правитель погиб от горя, которое заставило его безбожно пить. Биография Македонского доказывает, что даже сильнейшие из нас слабы перед поворотами судьбы. Можно выиграть любые сражения, но важнее всего — не проиграть самому себе!