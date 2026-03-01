Бой, изменивший историю: Подвигу 6-й роты псковских десантников исполнилось 26 лет

Ровно 26 лет назад, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, в Аргунском ущелье Чечни произошёл один из самых трагических и героических эпизодов Второй чеченской войны — бой 6-й парашютно-десантной роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина у высоты 776.0 близ села Улус-Керт.

90 десантников — в основном молодые солдаты-срочники и офицеры — приняли неравный бой против объединённой банды численностью от 2000 до 3000 боевиков под общим руководством Шамиля Басаева* и Хаттаба*. Задача роты — заблокировать прорыв террористов через Аргунское ущелье в направлении Дагестана и Ведено — была выполнена ценой невероятных потерь: десантники держались почти сутки без серьёзной поддержки артиллерии, авиации и подкреплений, вызывая огонь на себя в последние минуты. Погибли 84 военнослужащих (включая 13 офицеров), 4 получили тяжёлые ранения; выжили всего шестеро. По официальным данным, потери боевиков составили от 400 до 700 человек.

Этот подвиг навсегда вошёл в историю России как символ мужества, верности присяге и самопожертвования: 22 десантника удостоены звания Героя Российской Федерации (21 — посмертно), 69 награждены орденами Мужества (63 — посмертно). Имена Евтюхина, Молодова, Кожемякина и многих других стали легендарными.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ продолжает расследование уголовного дела о нападении. На сегодняшний день установлены личности 56 участников банды, причастных к атаке. 35 из них уже осуждены к длительным срокам (включая пожизненное лишение свободы), 9 объявлены в федеральный и международный розыск, в отношении 2 уголовное преследование прекращено в связи со смертью (ликвидированы при сопротивлении), дела 2 участников рассматриваются в судах, а с 8 фигурантами проводятся активные следственные действия.

«Реализация принципа неотвратимости наказания за эти преступления — главный долг перед павшими героями. Расследование не прекращается даже спустя четверть века: принцип справедливости остаётся неизменным», — подчеркнули в СК.

Ранее ФСБ России и Следственный комитет задержали жителя Ставрополья, который в 1999 году участвовал в нападении на Ботлихский район Дагестана в составе банды Шамиля Басаева*. Он обвиняется в участии в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащих и других преступлениях, совершенных в рамках террористической деятельности.