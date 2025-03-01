Путин в годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина

В 25-ую годовщину подвига 6-ой роты псковских десантников в ходе Второй Чеченской войны президент Владимир Путин созвонился с матерью комбата Марка Евтюхина Лидией Евтюхиной и подчеркнул, что в России отвагу её сына не забудут никогда. Об этом доложил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне — одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя. Лидия Ивановна Евтюхина <...> занимается координацией помощи, удовлетворением различных запросов семей погибших, и делает это добровольно и уже очень долгое время», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь напомнил, что Путин давно поддерживает контакт с Евтюхиной. В этой беседе президент дал высочайшую оценку тому подвигу 6-ой роты.

Ранее Владимир Путин почтил память отважных солдат-десантников легендарной шестой роты, павших 25 лет назад в бою с террористами. Напомним, десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни. Это произошло в результате боя с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева* и Хаттаба*. Всего погибло 84 бойца шестой роты второго батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.