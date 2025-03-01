Подвигу 6-й роты псковских десантников в Аргунском ущелье исполнилось 25 лет

Журналисты телеканала «Санкт-Петербург» почтили память бойцов 6-ой роты псковских десантников, которые пали в Аргунском ущелье в бою с террористами во время Второй Чеченской войны. Репортёры рассказали несколько историй солдат, которые чудом выжили 1 марта 2000 года, удерживая высоту.

Издание процитировало гвардии рядового Вадима Тимошенко, он должен был пробраться в пулемётный расчёт боевиков, но почти у цели был ранен.

«Стемнело. И они что сделали? Они просто к роте придвинулись, то есть нет зазора для артиллерии. После этого пошёл уже конкретно бой, артиллерия по-дикому, потому что утром там одни пни стояли, такие двухметровые обрубки», — рассказал Вадим Тимошенко.

Помимо того, журналисты рассказали про гвардии лейтенанта Дмитрия Кожемякина, которому на момент боя было 22 года. Он не раз проявил себя как грамотный разведчик, уничтожив несколько боевиков. Солдат погиб утром, в первый день весны, когда пришёл на помощь раненому товарищу. Террористы окружили Дмитрия и хотели взять в плен. Офицер пошёл врукопашную против толпы и был застрелен из автомата.

Напомним, десантники 6-ой роты пали в 2000 году в Аргунском ущелье Шатойского района Чечни. Это случилось в результате боя с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева* и Хаттаба*. Всего погибло 84 бойца шестой роты второго батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.

В декабре 2024 года российские силовики схватили двух участников преступной банды Шамиля Басаева* и Эмира Хаттаба*, которые, нападали на военных ВС РФ. В частности, принимали участие в нападении на шестую роту псковских десантников в 2000 году. Ранее президент РФ Владимир Путин также почтил память героев псковской роты.