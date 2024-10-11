МВД: Задержаны трое участников нападения банды Басаева на псковских десантников

Силовикам удалось выйти на след ещё троих членов банды Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на шестую роту псковских десантников в 2000 году. Спустя 24 года их удалось задержать. Об этом рассказала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Момент задержания членов банды Басаева. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Оно [преступление] совершено 29 февраля 2000 года под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В результате 84 военнослужащих погибли, четверым причинены ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении Волк.

Участников нападения удалось схватить на территории Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Волгоградской области. Всего в нападении участвовали 44 человек, из которых 29 уже осуждены. Двое ликвидированы, пятеро находятся в розыске, а семерых судят.

В СК назвали имена задержанных — Адам Магамадов, Самаил Батаев и Рустам Чагилов. Возбуждено уголовное дело по статье «Вооружённый мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Фигуранты заключены под стражу.

Силовики задержали троих участников нападения банды Басаева на псковских десантников. Видео © Telegram / Следком / МВД России