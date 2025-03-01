Путин напомнил о мужестве псковских десантников в 25-ю годовщину их подвига

Президент РФ Владимир Путин почтил память отважных солдат-десантников легендарной шестой роты, павших 25 лет назад в бою с террористами в ходе Второй чеченской войны. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.

«Солдаты и офицеры легендарной роты служили Отечеству в сложное, драматичное время, когда международный терроризм развязал против нас преступную, несправедливую войну, и речь, без преувеличения, шла о судьбе России, её независимости и территориальной целостности. Защищая родную землю, десантники нерушимой стеной встали на пути бандитов и <...> с честью выполнили свой долг», — отметил президент.

Путин добавил, что поступки шестой роты навсегда останутся в истории России и сердцах граждан. Он отметил, что давняя традиция самоотверженно служить Родине продолжается на СВО.

Напомним, десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни. Это произошло в результате боя с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева* и Хаттаба*. Всего погибло 84 бойца шестой роты второго батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.

В декабре 2024 года российские оперативки задержали двух участников преступной банды Шамиля Басаева* и Эмира Хаттаба*, которые, нападали на военных ВС РФ. В частности, участвовали в нападении на шестую роту псковских десантников в 2000 году. Один из террористов был задержан в Тверской области, второй — во Владимире.