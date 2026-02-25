Подсказки в Великий пост 2026: Полный календарь 7 седмиц, питание по дням и родительские субботы Оглавление Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году Первая седмица: Торжество православия — 23 февраля – 1 марта Вторая седмица: святитель Григорий Палама и первая Родительская суббота — 2–8 марта Третья седмица: Крестопоклонная — 9–15 марта Четвёртая седмица: Иоанн Лествичник — 16–22 марта Пятая седмица: Мария Египетская — великий канон и покаяние — 23–29 марта Шестая седмица: Вербное воскресенье и Лазарева суббота — 30 марта – 5 апреля Седьмая седмица: Страстная — подготовка к Пасхе — 6–11 апреля Питание по дням: краткая шпаргалка Особые даты: Родительские субботы, Благовещение, Великая пятница Когда начинается Великий пост в 2026 году? Календарь всех 7 седмиц, питание по дням, родительские субботы и духовный смысл — в материале Life.ru. 25 февраля, 06:48 Семь седьмиц Великого поста — значение и календарь. Обложка © Gemini Nano Banana

Вот оно, время тишины. Время, когда даже в суетливом городе вдруг начинает звенеть какая-то особенная внутренняя струна. Ещё вчера можно было есть всё подряд, шуметь на Масленицу и объедаться блинами, а сегодня — вход в другую реальность. Реальность, где главная пища — не та, что на тарелке, а духовная.

Седмицы Великого поста 2026 — это не просто 48 дней воздержания от мяса и молока. Это семь глав одной большой книги под названием «Возвращение к себе». У каждой главы — своё имя, свой характер и свой смысл. И чтобы не заблудиться на этом пути, нужна карта. Мы такую карту составили.

Здесь вы найдёте всё: точные даты каждой из семи недель, расписание питания по дням (чтобы не ломать голову, что можно, а что нельзя), дни особого поминовения родителей и, самое главное, — короткие пояснения, зачем всё это нужно и что происходит в эти дни в храме и творится в душе.

Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году

Великий пост в 2026 году стартует в понедельник, 23 февраля. Этот день в народе называют Чистым понедельником. Не в том смысле, что надо срочно мыть окна (хотя и это тоже можно), а в том, что душа начинает очищаться.

Длится пост 48 дней и заканчивается в субботу, 11 апреля. А уже на следующий день — 12 апреля — нас ждёт главный праздник, Пасха Христова.

Многие путаются в терминах, давайте сразу уточним: в церковном календаре «неделей» называют воскресный день. А то, что мы привыкли считать неделей (с понедельника по воскресенье), правильно именовать «седмица». То есть, когда мы говорим «седмицы Великого поста 2026», мы имеем в виду все семь полных недель от начала до конца.

Пост делится на две большие части:

Святая Четыредесятница — первые шесть седмиц (40 дней), в память о том, как Христос постился в пустыне.

— первые шесть седмиц (40 дней), в память о том, как Христос постился в пустыне. Страстная седмица — последняя неделя (6 дней), когда Церковь живёт событиями последних дней земной жизни Спасителя.

Пройдём по этим семи неделям шаг за шагом.

Первая седмица: Торжество православия — 23 февраля – 1 марта

Когда: с 23 по 28 февраля (сама седмица), воскресенье, 1 марта, — Неделя торжества православия.

Это вход в пост. Самые строгие дни. Церковь словно захлопывает дверь за всей мирской суетой и говорит: «Тише... теперь только главное».

Что происходит в храме. С понедельника по четверг вечером читают Великий покаянный канон Андрея Критского. Это огромный, пронзительный текст, который разбит на четыре части. Если придёшь в храм на эти службы, увидишь, как люди стоят в полумраке, слушают и... плачут. Потому что канон бьёт прямо в сердце.

Духовный смысл седмицы. Она называется Торжество православия в память о победе над иконоборцами в 843 году. Тогда Церковь окончательно утвердила: Бога можно изображать потому, что Он стал человеком. Но для нас, простых людей, смысл первой недели проще: это торжество нашей веры над собственной ленью и косностью. Мы решились — и начали путь.

Питание по дням (самое строгое):

Понедельник, 23 февраля: По возможности — полное воздержание от пищи. Кто не может — хлеб и вода.

По возможности — полное воздержание от пищи. Кто не может — хлеб и вода. Вторник, 24 февраля: Сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб).

Сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб). Среда, 25 февраля: Сухоядение.

Сухоядение. Четверг, 26 февраля: Сухоядение (горячее без масла допускается не всеми уставами, лучше ориентироваться на сухоядение).

Сухоядение (горячее без масла допускается не всеми уставами, лучше ориентироваться на сухоядение). Пятница, 27 февраля: Сухоядение.

Сухоядение. Суббота, 28 февраля: Горячая пища с растительным маслом.

Горячая пища с растительным маслом. Воскресенье, 1 марта: Горячая пища с маслом.

Вторая седмица: святитель Григорий Палама и первая Родительская суббота — 2–8 марта

Когда: со 2 по 7 марта, воскресенье, 8 марта, — память Григория Паламы.

Первая неделя позади. Самый жёсткий этап пройден.

Духовный смысл. Второе воскресенье поста посвящено святителю Григорию Паламе. Этот византийский богослов учил, что Бог — это не какая-то далёкая абстракция. Он даёт нам Свою энергию, Свой свет. Тот самый Фаворский свет, который видели апостолы. И мы, если постараемся, можем этот свет увидеть. В своей душе.

Родительская суббота. А вот и первый особый день поминовения. 7 марта — Родительская суббота Великого поста. В этот день Церковь молится обо всех «от века усопших православных христианах». Сходите в храм, подайте записочку. Это важно. Наши ушедшие очень ждут нашей молитвы. Особенно в пост.

Питание:

Пн, Ср, Пт — сухоядение.

Вт, Чт — горячая пища без масла.

Сб, Вс — горячая пища с маслом.

Третья седмица: Крестопоклонная — 9–15 марта

Когда: с 9 по 14 марта, воскресенье, 15 марта, — Крестопоклонная.

Середина пути. Мы дошли до середины. И Церковь, зная, что силы могут иссякнуть, выносит нам утешение — Крест.

Духовный смысл. В воскресенье на всенощной из алтаря выносят украшенный цветами Крест. Он будет лежать на аналое посреди храма всю неделю. Мы кланяемся ему и целуем. Зачем? Чтобы набраться сил. Крест — это орудие спасения. Глядя на него, понимаешь: Христос пошёл на смерть ради нас. Неужели мы ради Него не потерпим немного? Это очень укрепляет.

В эту же седмицу, 14 марта, — вторая Родительская суббота.

Питание: стандартное по дням недели. Никаких особых послаблений (кроме субботы и воскресенья, когда можно есть пищу с маслом).

Четвёртая седмица: Иоанн Лествичник — 16–22 марта

Когда: с 16 по 21 марта, воскресенье, 22 марта, — память Иоанна Лествичника.

Духовный смысл. Преподобный Иоанн, игумен Синайского монастыря, написал книгу, которая называется «Лествица» (лестница). Он описал 30 ступеней, по которым человек поднимается к Богу. От покаяния до любви. В это воскресенье мы вспоминаем его и его труд.

Задумайся: а на какой ступени сейчас ты? Мы прошли уже больше половины поста. Есть ли изменения в душе? Стали мы чуточку добрее? Или всё так же раздражаемся на пробки и очереди?

Третья Родительская суббота выпадает на 21 марта. Это последняя возможность в этом посту особо помянуть родных заупокойной службой.

Питание: всё по той же схеме. Дисциплина — наше всё.

Пятая седмица: Мария Египетская — великий канон и покаяние — 23–29 марта

Когда: с 23 по 28 марта, воскресенье, 29 марта, — память Марии Египетской.

Это, пожалуй, самая удивительная неделя. Она даёт надежду каждому, кто думает: «Я слишком плохой, мне уже не исправиться».

Духовный смысл. В среду вечером (в храмах это будет утреня четверга, 26 марта) читают Великий канон Андрея Критского полностью. Та служба называется «Мариино стояние». Читают ещё и житие Марии Египетской. Это история женщины, которая была великой блудницей, а потом ушла в пустыню, жила там 47 лет в одиночестве и молитве и стала святой. Если она смогла — сможем и мы. Главное — не отчаиваться.

Питание:

Обычный распорядок.

Обратите внимание: на этой неделе нет Родительской субботы, она была на прошлой.

Шестая седмица: Вербное воскресенье и Лазарева суббота — 30 марта – 5 апреля

Когда: с 30 марта по 4 апреля (седмица), 4 апреля — Лазарева суббота, 5 апреля — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

Вот мы и подошли к праздникам. Предчувствие Пасхи уже витает в воздухе.

Лазарева суббота, 4 апреля. Христос воскресил своего друга Лазаря, который четыре дня уже лежал в гробу. Этим чудом Он показал, что Он — Владыка жизни и смерти. Ради этого чуда и ради того, чтобы мы укрепились перед Страстной, разрешается небольшое послабление в пище. В этот день можно есть рыбную икру. Не рыбу, а именно икру. Как символ жизни, которая зарождается даже там, где, кажется, всё умерло.

Вербное воскресенье, 5 апреля. Господь въезжает в Иерусалим на ослике, и народ кричит Ему «Осанна!». Через несколько дней эти же люди будут кричать «Распни Его!». Но пока — радость. В этот день разрешается рыба. Это последний день, когда мы едим рыбу, — до самой Пасхи.

Седьмая седмица: Страстная — подготовка к Пасхе — 6–11 апреля

Когда: с 6 по 11 апреля.

Пост в смысле воздержания от еды продолжается, но это уже совсем другая история. Это уже не Четыредесятница. Это — путь на Голгофу.

Каждый день Страстной зовётся Великим.

Великие понедельник, вторник, среда. Вспоминают последние притчи Христа, обличения фарисеев, предательство Иуды.

Вспоминают последние притчи Христа, обличения фарисеев, предательство Иуды. Великий четверг, 9 апреля. Тайная вечеря. Установление таинства причастия. В этот день все стараются причаститься.

Тайная вечеря. Установление таинства причастия. В этот день все стараются причаститься. Великая пятница, 10 апреля. Самый страшный и самый строгий день в году. Распятие и смерть Христа. В этот день, если есть силы и здоровье, стараются вообще не есть ничего до выноса Плащаницы.

Самый страшный и самый строгий день в году. Распятие и смерть Христа. В этот день, если есть силы и здоровье, стараются вообще не есть ничего до выноса Плащаницы. Великая суббота, 11 апреля. День тишины. Христос ещё во гробе. Но уже завтра — Пасха.

Особый день на Страстной: Благовещение, 7 апреля. Это всегда великий праздник. Но в 2026 году он выпадает на вторник Страстной. По уставу, даже такой великий праздник не отменяет строгости Страстной. Рыба не разрешается. Только горячая пища с маслом, если есть возможность.

Питание по дням: краткая шпаргалка

Чтобы не запутаться в том, что можно есть в разные дни, сохраните эту простую схему. Она работает для всех седмиц Великого поста 2026, кроме праздников.

Понедельник, среда, пятница: Сухоядение. То есть сырые продукты: овощи, фрукты, хлеб, орехи, мёд. Без масла, без горячего.

Сухоядение. То есть сырые продукты: овощи, фрукты, хлеб, орехи, мёд. Без масла, без горячего. Вторник, четверг: Горячая пища без масла. Можно сварить кашу на воде, потушить овощи, сварить суп. Но масло не добавляем.

Горячая пища без масла. Можно сварить кашу на воде, потушить овощи, сварить суп. Но масло не добавляем. Суббота, воскресенье: Горячая пища с растительным маслом. Можно даже позволить себе немного вина (разбавленного водой) для укрепления сил.

Исключения 2026 года:

4 апреля (Лазарева суббота): Можно рыбную икру.

Можно рыбную икру. 5 апреля (Вербное воскресенье): Можно рыбу.

Можно рыбу. 7 апреля (Благовещение): На этот раз — без рыбы, т.к. Страстная. Если очень нужно — благословение у батюшки спрашивают индивидуально.

Особые даты: Родительские субботы, Благовещение, Великая пятница

Сведём всё в один список, чтобы ничего не пропустить:

7, 14, 21 марта — три Родительские субботы Великого поста.

— три Родительские субботы Великого поста. 4 апреля — Лазарева суббота (икра).

— Лазарева суббота (икра). 5 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье (рыба).

— Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье (рыба). 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы (в 2026 году — без рыбы).

— Благовещение Пресвятой Богородицы (в 2026 году — без рыбы). 10 апреля — Великая пятница (полное воздержание от пищи или минимум).

Вот такой он, путь Великого поста. От Чистого понедельника до предпасхальной тишины. Пройти его осмысленно — значит прийти к Пасхе не просто с куличом, а с обновлённой душой. А это и есть главная цель всех седмиц Великого поста 2026.

