Подсказки в Великий пост 2026: Полный календарь 7 седмиц, питание по дням и родительские субботы
Оглавление
Когда начинается Великий пост в 2026 году? Календарь всех 7 седмиц, питание по дням, родительские субботы и духовный смысл — в материале Life.ru.
Семь седьмиц Великого поста — значение и календарь. Обложка © Gemini Nano Banana
Вот оно, время тишины. Время, когда даже в суетливом городе вдруг начинает звенеть какая-то особенная внутренняя струна. Ещё вчера можно было есть всё подряд, шуметь на Масленицу и объедаться блинами, а сегодня — вход в другую реальность. Реальность, где главная пища — не та, что на тарелке, а духовная.
Седмицы Великого поста 2026 — это не просто 48 дней воздержания от мяса и молока. Это семь глав одной большой книги под названием «Возвращение к себе». У каждой главы — своё имя, свой характер и свой смысл. И чтобы не заблудиться на этом пути, нужна карта. Мы такую карту составили.
Здесь вы найдёте всё: точные даты каждой из семи недель, расписание питания по дням (чтобы не ломать голову, что можно, а что нельзя), дни особого поминовения родителей и, самое главное, — короткие пояснения, зачем всё это нужно и что происходит в эти дни в храме и творится в душе.
Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году
Что можно есть в Великий пост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN
Великий пост в 2026 году стартует в понедельник, 23 февраля. Этот день в народе называют Чистым понедельником. Не в том смысле, что надо срочно мыть окна (хотя и это тоже можно), а в том, что душа начинает очищаться.
Длится пост 48 дней и заканчивается в субботу, 11 апреля. А уже на следующий день — 12 апреля — нас ждёт главный праздник, Пасха Христова.
Многие путаются в терминах, давайте сразу уточним: в церковном календаре «неделей» называют воскресный день. А то, что мы привыкли считать неделей (с понедельника по воскресенье), правильно именовать «седмица». То есть, когда мы говорим «седмицы Великого поста 2026», мы имеем в виду все семь полных недель от начала до конца.
Пост делится на две большие части:
- Святая Четыредесятница — первые шесть седмиц (40 дней), в память о том, как Христос постился в пустыне.
- Страстная седмица — последняя неделя (6 дней), когда Церковь живёт событиями последних дней земной жизни Спасителя.
Пройдём по этим семи неделям шаг за шагом.
Первая седмица: Торжество православия — 23 февраля – 1 марта
Когда: с 23 по 28 февраля (сама седмица), воскресенье, 1 марта, — Неделя торжества православия.
Это вход в пост. Самые строгие дни. Церковь словно захлопывает дверь за всей мирской суетой и говорит: «Тише... теперь только главное».
Что происходит в храме. С понедельника по четверг вечером читают Великий покаянный канон Андрея Критского. Это огромный, пронзительный текст, который разбит на четыре части. Если придёшь в храм на эти службы, увидишь, как люди стоят в полумраке, слушают и... плачут. Потому что канон бьёт прямо в сердце.
Духовный смысл седмицы. Она называется Торжество православия в память о победе над иконоборцами в 843 году. Тогда Церковь окончательно утвердила: Бога можно изображать потому, что Он стал человеком. Но для нас, простых людей, смысл первой недели проще: это торжество нашей веры над собственной ленью и косностью. Мы решились — и начали путь.
Питание по дням (самое строгое):
- Понедельник, 23 февраля: По возможности — полное воздержание от пищи. Кто не может — хлеб и вода.
- Вторник, 24 февраля: Сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб).
- Среда, 25 февраля: Сухоядение.
- Четверг, 26 февраля: Сухоядение (горячее без масла допускается не всеми уставами, лучше ориентироваться на сухоядение).
- Пятница, 27 февраля: Сухоядение.
- Суббота, 28 февраля: Горячая пища с растительным маслом.
- Воскресенье, 1 марта: Горячая пища с маслом.
Вторая седмица: святитель Григорий Палама и первая Родительская суббота — 2–8 марта
Когда: со 2 по 7 марта, воскресенье, 8 марта, — память Григория Паламы.
Первая неделя позади. Самый жёсткий этап пройден.
Духовный смысл. Второе воскресенье поста посвящено святителю Григорию Паламе. Этот византийский богослов учил, что Бог — это не какая-то далёкая абстракция. Он даёт нам Свою энергию, Свой свет. Тот самый Фаворский свет, который видели апостолы. И мы, если постараемся, можем этот свет увидеть. В своей душе.
Родительская суббота. А вот и первый особый день поминовения. 7 марта — Родительская суббота Великого поста. В этот день Церковь молится обо всех «от века усопших православных христианах». Сходите в храм, подайте записочку. Это важно. Наши ушедшие очень ждут нашей молитвы. Особенно в пост.
Питание:
- Пн, Ср, Пт — сухоядение.
- Вт, Чт — горячая пища без масла.
- Сб, Вс — горячая пища с маслом.
Третья седмица: Крестопоклонная — 9–15 марта
Крестопоклонная неделя Великого поста 2026 — когда. Фото © Life.ru
Когда: с 9 по 14 марта, воскресенье, 15 марта, — Крестопоклонная.
Середина пути. Мы дошли до середины. И Церковь, зная, что силы могут иссякнуть, выносит нам утешение — Крест.
Духовный смысл. В воскресенье на всенощной из алтаря выносят украшенный цветами Крест. Он будет лежать на аналое посреди храма всю неделю. Мы кланяемся ему и целуем. Зачем? Чтобы набраться сил. Крест — это орудие спасения. Глядя на него, понимаешь: Христос пошёл на смерть ради нас. Неужели мы ради Него не потерпим немного? Это очень укрепляет.
В эту же седмицу, 14 марта, — вторая Родительская суббота.
Питание: стандартное по дням недели. Никаких особых послаблений (кроме субботы и воскресенья, когда можно есть пищу с маслом).
Четвёртая седмица: Иоанн Лествичник — 16–22 марта
Когда: с 16 по 21 марта, воскресенье, 22 марта, — память Иоанна Лествичника.
Духовный смысл. Преподобный Иоанн, игумен Синайского монастыря, написал книгу, которая называется «Лествица» (лестница). Он описал 30 ступеней, по которым человек поднимается к Богу. От покаяния до любви. В это воскресенье мы вспоминаем его и его труд.
Задумайся: а на какой ступени сейчас ты? Мы прошли уже больше половины поста. Есть ли изменения в душе? Стали мы чуточку добрее? Или всё так же раздражаемся на пробки и очереди?
Третья Родительская суббота выпадает на 21 марта. Это последняя возможность в этом посту особо помянуть родных заупокойной службой.
Питание: всё по той же схеме. Дисциплина — наше всё.
Пятая седмица: Мария Египетская — великий канон и покаяние — 23–29 марта
Когда: с 23 по 28 марта, воскресенье, 29 марта, — память Марии Египетской.
Это, пожалуй, самая удивительная неделя. Она даёт надежду каждому, кто думает: «Я слишком плохой, мне уже не исправиться».
Духовный смысл. В среду вечером (в храмах это будет утреня четверга, 26 марта) читают Великий канон Андрея Критского полностью. Та служба называется «Мариино стояние». Читают ещё и житие Марии Египетской. Это история женщины, которая была великой блудницей, а потом ушла в пустыню, жила там 47 лет в одиночестве и молитве и стала святой. Если она смогла — сможем и мы. Главное — не отчаиваться.
Питание:
- Обычный распорядок.
- Обратите внимание: на этой неделе нет Родительской субботы, она была на прошлой.
Шестая седмица: Вербное воскресенье и Лазарева суббота — 30 марта – 5 апреля
Когда: с 30 марта по 4 апреля (седмица), 4 апреля — Лазарева суббота, 5 апреля — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).
Вот мы и подошли к праздникам. Предчувствие Пасхи уже витает в воздухе.
Лазарева суббота, 4 апреля. Христос воскресил своего друга Лазаря, который четыре дня уже лежал в гробу. Этим чудом Он показал, что Он — Владыка жизни и смерти. Ради этого чуда и ради того, чтобы мы укрепились перед Страстной, разрешается небольшое послабление в пище. В этот день можно есть рыбную икру. Не рыбу, а именно икру. Как символ жизни, которая зарождается даже там, где, кажется, всё умерло.
Вербное воскресенье, 5 апреля. Господь въезжает в Иерусалим на ослике, и народ кричит Ему «Осанна!». Через несколько дней эти же люди будут кричать «Распни Его!». Но пока — радость. В этот день разрешается рыба. Это последний день, когда мы едим рыбу, — до самой Пасхи.
Седьмая седмица: Страстная — подготовка к Пасхе — 6–11 апреля
Страстная седмица 2026 — когда, что можно и нельзя делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton
Когда: с 6 по 11 апреля.
Пост в смысле воздержания от еды продолжается, но это уже совсем другая история. Это уже не Четыредесятница. Это — путь на Голгофу.
Каждый день Страстной зовётся Великим.
- Великие понедельник, вторник, среда. Вспоминают последние притчи Христа, обличения фарисеев, предательство Иуды.
- Великий четверг, 9 апреля. Тайная вечеря. Установление таинства причастия. В этот день все стараются причаститься.
- Великая пятница, 10 апреля. Самый страшный и самый строгий день в году. Распятие и смерть Христа. В этот день, если есть силы и здоровье, стараются вообще не есть ничего до выноса Плащаницы.
- Великая суббота, 11 апреля. День тишины. Христос ещё во гробе. Но уже завтра — Пасха.
Особый день на Страстной: Благовещение, 7 апреля. Это всегда великий праздник. Но в 2026 году он выпадает на вторник Страстной. По уставу, даже такой великий праздник не отменяет строгости Страстной. Рыба не разрешается. Только горячая пища с маслом, если есть возможность.
Питание по дням: краткая шпаргалка
Чтобы не запутаться в том, что можно есть в разные дни, сохраните эту простую схему. Она работает для всех седмиц Великого поста 2026, кроме праздников.
- Понедельник, среда, пятница: Сухоядение. То есть сырые продукты: овощи, фрукты, хлеб, орехи, мёд. Без масла, без горячего.
- Вторник, четверг: Горячая пища без масла. Можно сварить кашу на воде, потушить овощи, сварить суп. Но масло не добавляем.
- Суббота, воскресенье: Горячая пища с растительным маслом. Можно даже позволить себе немного вина (разбавленного водой) для укрепления сил.
Исключения 2026 года:
- 4 апреля (Лазарева суббота): Можно рыбную икру.
- 5 апреля (Вербное воскресенье): Можно рыбу.
- 7 апреля (Благовещение): На этот раз — без рыбы, т.к. Страстная. Если очень нужно — благословение у батюшки спрашивают индивидуально.
Особые даты: Родительские субботы, Благовещение, Великая пятница
Сведём всё в один список, чтобы ничего не пропустить:
- 7, 14, 21 марта — три Родительские субботы Великого поста.
- 4 апреля — Лазарева суббота (икра).
- 5 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье (рыба).
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы (в 2026 году — без рыбы).
- 10 апреля — Великая пятница (полное воздержание от пищи или минимум).
Вот такой он, путь Великого поста. От Чистого понедельника до предпасхальной тишины. Пройти его осмысленно — значит прийти к Пасхе не просто с куличом, а с обновлённой душой. А это и есть главная цель всех седмиц Великого поста 2026.