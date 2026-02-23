Великий пост в СССР: Как соблюдали главную традицию под угрозой «отлучения» от советского общества

Мы привыкли думать, что в Советском Союзе религия умерла. Но правда куда интереснее: миллионы людей продолжали соблюдать Великий пост даже под угрозой увольнения и ареста. В 1930-е годы в школах учителя снимали с детей крестики, газеты выходили с заголовками «Долой Пасху!», а по всей стране закрывали церкви. Разбираемся, как верующим удавалось сохранить традицию в условиях жесточайших гонений.

Когда вера стала преступлением

Великий пост в советское время: что грозило за веру. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

С первых дней советской власти началась настоящая война с религией. В 1929 году изменили Конституцию: вместо свободы религиозной пропаганды оставили только свободу отправления культа. Создали Союз воинствующих безбожников, который к 1931 году насчитывал больше пяти миллионов членов. Их задача была доказать, что Бога нет, а церковные традиции — это пережиток прошлого.

Перед Великим постом и Пасхой в школах проводили специальные лекции «Происхождение и вред Пасхи», организовывали «антирелигиозные Пасхи» с демонстрациями. Детей заставляли приходить на уроки в пасхальное воскресенье. Учителя проверяли, нет ли под одеждой нательных крестиков, и снимали их прилюдно перед всем классом.

Что грозило за соблюдение поста в СССР

Что грозило за соблюдение поста в СССР? Последствия были серьёзными. Верующих увольняли с работы без объяснений, учителей снимали с должности за посещение церкви, студентов отчисляли из вузов. Священников и активных прихожан сажали в тюрьмы, отправляли в лагеря. К 1937 году было закрыто восемь тысяч церквей по всей стране. Служителей культа официально относили к категории лишенцев — людей, лишённых избирательных прав. Это означало исключение из профсоюзов, потерю пенсий, запрет на пользование кооперацией, лишение хлебного пайка. По сути, человека выбрасывали за рамки нормальной жизни.

Религия в СССР: как постились втайне от всех

Религия в СССР: как верующие скрывали традицию Великого поста. Фото © Сhat GPT

Люди придумывали способы сохранить веру. Женщины готовили постную еду для себя и скоромную для остальных членов семьи. Держали отдельную посуду — постную и обычную. Некоторые отказывались от мяса навсегда, объясняя это заботой о здоровье, а не религией.

Ходили в церковь рано утром или поздно вечером, чтобы никто не заметил. Прятали нательные кресты под одеждой. В деревнях было проще — можно было сослаться на традицию или объяснить, что просто нет денег на скоромное. В городах приходилось изворачиваться и скрывать веру даже от соседей по коммунальной квартире.

Первая седмица — самая строгая

Верующие в СССР также старались соблюдать пост по всем правилам, несмотря на риски. Первая неделя Великого поста считалась самой строгой: в Чистый понедельник ели сухарики с водой, во второй день — только воду, в третий — компот с отварным картофелем. В пятницу освящали кутью из риса с изюмом. Так строго постились немногие — в основном пожилые люди и те, кто крепко держался за веру. Остальные просто старались не есть мясо и молочное. Меню было простым: щи из капусты, гороховый суп, картошка на постном масле, гречневая и пшённая каши, квашеная капуста, солёные огурцы, грибы.

Война принесла голод и послабления

Как постились в СССР втайне от власти и соседей. Фото © Сhat GPT

Великая Отечественная война немного ослабила гонения. Люди массово вернулись в церкви — молиться за родных на фронте. Власти вынуждены были смириться: в 1943 году даже разрешили избрать патриарха впервые за много лет. Но с едой стало совсем тяжело.

Голод был такой, что ели картофельные очистки, мёрзлую картошку, лебеду. Даже самые набожные говорили: «Пост нарушали, потому что выбора не было — либо ешь что дают, либо умираешь». Старались хоть что-то исключить из рациона, например сахар, если он был.

Новая волна репрессий при Хрущёве

В 1950-е, когда многие надеялись на послабление, началась новая волна преследований. Хрущёв развернул мощную антирелигиозную кампанию: закрыли ещё тысячи церквей, места паломничества превратили в парки и санатории, запретили крестные ходы и благотворительность. Школьников снова прорабатывали за посещение храмов, студентов отчисляли, рабочих увольняли. Приходилось врать, изворачиваться, скрывать убеждения от всех, включая близких друзей. Только в самом узком кругу единомышленников можно было открыто говорить о вере.

Тайные общины и домашние службы

Религия в СССР: соблюдение Великого поста под запретом. Фото © Сhat GPT

В самые страшные годы верующие создавали подпольные общины. Священники служили литургии дома, в квартирах, за закрытыми дверями. Советские люди собирались по ночам, чтобы помолиться. Передавали из рук в руки рукописные молитвы и списки особых постных дней.

Некоторые женщины СССР отказывались от замужества и жили как монахини в миру, хотя формально ими не были. Их называли «монашенками» или «черничками». Они постились особенно строго, дополнительно по понедельникам, читали Псалтирь по умершим, пекли просфоры для действующих церквей.

Традиция оказалась сильнее системы. Советская власть пыталась искоренить веру семьдесят лет, но не смогла. Миллионы людей продолжали креститься, поститься, молиться — пусть тайно, пусть с риском. И когда СССР рухнул, оказалось, что вера жива, а церкви снова открылись.

Каждая неделя Великого поста имеет своё название и духовное назначение, но в целом все они направлены на молитву, покаяние и отказ от мирских излишеств. Период Великого поста считается временем внутреннего очищения, когда верующие стараются больше молиться, чаще посещать храм и сосредоточиться на духовной жизни перед Пасхой. Поэтому так важно успеть до его начала искоренить из себя эти грехи, которые почти все мы совершаем каждый день.