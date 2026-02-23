Пора отдохнуть: Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта для всех знаков зодиака с рунами

Знак зодиака Овен — Манназ, Соуло, Перто

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Неделя самопознания, яркого успеха и тайных возможностей. Манназ призывает обратить взгляд внутрь себя, понять свои истинные мотивы и желания. Соуло дарит заряд уверенности и признание ваших талантов — вы будете в центре внимания. Перто намекает, что за внешними событиями скрывается нечто важное, возможно, секрет или скрытый ресурс, который вот-вот откроется.

Совет: «Будьте внимательны к знакам и интуитивным прозрениям — они укажут на скрытые возможности, которые усилят ваше положение». Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Телец — Ингуз, Перто, Беркана

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Неделя активных слияний, тайн и обоюдовыгодного роста. Ингуз обещает переход отношений на новый эмоциональный уровень, полный страсти и глубокой связи. Перто добавляет интригу — возможно, откроется секрет, касающийся близкого человека или рода. Беркана благословляет домашние дела и новые начинания, связанные с семьёй или творчеством. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Позвольте себе полностью погрузиться в партнёрство. Семейные тайны или информация о прошлом помогут лучше понять корни. Начинайте совместные проекты с любимыми».

Знак зодиака Близнецы — Перевёрнутый Перто, Райдо, Перевёрнутый Лагуз

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Период задержек в пути и эмоциональной перестройки. Перевёрнутый Перто указывает, что не все секреты стоит раскрывать сейчас. Райдо зовёт в дорогу, но Перевёрнутый Лагуз предупреждает: эмоции могут сбивать с курса, доверяйте логике. Возможны небольшие задержки в поездках, но они полезны. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Планируйте поездки с запасом времени. Не ищите скрытых смыслов там, где их нет. Сосредоточьтесь на фактах и наслаждайтесь самим движением, даже если оно идёт не по графику».

Знак зодиака Рак — Перевёрнутый Лагуз, Манназ, Уруз

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Неделя, когда интуиция уступает место силе и самоанализу. Перевёрнутый Лагуз может вызвать эмоциональную путаницу — не полагайтесь на чувства, проверяйте реальность. Манназ помогает разобраться в себе и своих ролях. Уруз даёт мощный заряд физической и волевой энергии для активных действий. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «На время отключите эмпатию и действуйте решительно. Ваша сила сейчас в логике и напоре. Используйте энергию для решения конкретных задач, а не для рефлексии».

Знак зодиака Лев — Ингуз, Тейваз, Иса

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Время страстной борьбы и стратегической паузы. Ингуз приносит глубокие эмоции и желание слиться с партнёром на новом уровне. Тейваз даёт волю к победе, но Иса напоминает, что иногда нужно заморозить пыл и подождать. Конфликты страсти могут возникнуть, но они ведут к прояснению.

Совет: Боритесь за свои чувства, но не торопите события. Пауза поможет увидеть истинные намерения. Баланс между страстью и выдержкой приведёт к гармонии. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Дева — Дагаз, Беркана, Перевёрнутый Феху

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Неделя рассвета после тьмы и роста, несмотря на финансовые ограничения. Дагаз говорит: самый трудный период позади, наступает светлая полоса. Беркана питает ваши новые начинания и семейные дела. Перевёрнутый Феху советует быть осторожнее с деньгами, но это временно. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «С оптимизмом смотрите в будущее. Вкладывайте силы в дом и близких. Финансовые трудности преодолимы, если не рисковать и планировать бюджет».

Знак зодиака Весы — Наутиз, Уруз, Перевёрнутый Турисаз

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Период, когда сила и здоровье требуют внимания, а прошлые проблемы решаются без риска. Наутиз напоминает о необходимости беречь себя и ресурсы. Уруз даёт мощный заряд энергии, но её нужно использовать с умом. Перевёрнутый Турисаз помогает аккуратно закрыть старые вопросы, избегая опасных ситуаций. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Заботьтесь о здоровье, не перенапрягайтесь. Используйте прилив сил для завершения застарелых дел дипломатично. Старые проблемы уйдут, если действовать осторожно».

Знак зодиака Скорпион — Перевёрнутый Лагуз, Турисаз, Ансуз

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Неделя решительных действий и важных разговоров при эмоциональной нестабильности. Перевёрнутый Лагуз может сбивать с толку чувствами, но Турисаз даёт силу пробивать стены. Ансуз помогает найти нужные слова для переговоров или признаний. Конфликты разрешатся через честный диалог. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Действуйте смело, но прежде чем говорить, проверяйте факты. Эмоции могут искажать слова. Используйте свою проницательность, чтобы докопаться до истины».

Знак зодиака Стрелец — Наутиз, Отал, Беркана

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Время заботы о здоровье и укрепления семейных корней. Наутиз призывает к экономии сил и вниманию к самочувствию. Отал фокусирует на вопросах дома, недвижимости, отношений с родными. Беркана обещает рост и поддержку в этих сферах, если действовать бережно. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Отдыхайте, правильно питайтесь. Займитесь обустройством жилья или помощью семье. Вложения в дом сейчас — лучшая инвестиция в будущее».

Знак зодиака Козерог — Манназ, Перевёрнутый Кено, Дагаз

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Неделя самоанализа, временного творческого затишья и грядущего рассвета. Манназ призывает понять себя. Перевёрнутый Кено может вызвать нехватку вдохновения или идей — это нормально. Дагаз обещает, что этот период тьмы скоро сменится ярким прорывом. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Не заставляйте себя творить, если не хочется. Побудьте в тишине, прислушайтесь к себе. Рассвет близок, скоро идеи вернутся с новой силой».

Знак зодиака Водолей — Перевёрнутый Тейваз, Альгиз, Перевёрнутая Беркана

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Период дипломатии, защиты и бытовой паузы. Перевёрнутый Тейваз советует избегать конфликтов, действовать мягко. Альгиз даёт мощную интуитивную защиту — доверяйте предчувствиям. Перевёрнутая Беркана может замедлить рост в делах или вызвать мелкие домашние неполадки. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Обходите острые углы. Ваша безопасность сейчас в интуиции. Не торопите события дома, займитесь текучкой. Всё придёт в своё время».

Знак зодиака Рыбы — Перевёрнутый Уруз, Наутиз, Перевёрнутый Кено

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Неделя бережного отношения к энергии и творческой паузы. Перевёрнутый Уруз говорит о недостатке сил — не перенапрягайтесь. Наутиз напоминает о здоровье и режиме. Перевёрнутый Кено может вызвать временный ступор в идеях. Это время отдыха, а не подвигов. Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Позвольте себе расслабиться, ничего не доказывать. Сон, прогулки, правильное питание восстановят ресурсы. Вдохновение вернётся, когда вы отдохнёте».