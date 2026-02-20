Спугнёте весну и обречёте семью на страдания: Что нельзя делать в последние дни Масленицы
Вы думаете, что Масленица подходит к концу и можно расслабиться? Тогда будьте готовы к бедам и ссорам в 2026 году, потому что несоблюдение правил Широкой Масленицы принесёт к вам в дом несчастья. Что нельзя делать до 23 февраля?
На Руси говорили: «Хоть с себя всё заложи, а Масленицу проводи». Но проводить её нужно по правилам. Мы уже попрощались с Узкой Масленицей, и с четверга мы должны играть по другим правилам. С 19 февраля 2026 года начался сакральный период, когда мир замирает в ожидании весны и любое неверное движение может спугнуть пробуждение природы. Life.ru создал небольшой гайд, чтобы вы смогли встретить весну по всем правилам.
Четверг был началом Широкой Масленицы. Все хозяйственные работы прекращаются. 19 февраля — это пик народной энергии, время кулачных боёв, взятия снежных крепостей и всеобщего разгула. О том, какие запреты и правила соблюдались в этот день, мы рассказали ранее. Но что же принесут нам оставшиеся несколько дней? Казалось бы, Масленица подходит к концу. Но оказывается, конец праздничной недели считается самым основным этапом Масленицы.
Пятница, 20 февраля: экзамен на зрелость
Этот день покажет, достойны ли вы называться настоящим хозяином в своём доме. Помните среду, день, когда тёща проверяла своего зятя на вшивость? Пятница — это реванш для зятя. 20 февраля зятья должны пригласить тёщ на блины. В этот день есть особые правила, если не следовать им, можно навлечь беду на весь 2026 год:
20 февраля 2026-го нельзя отказываться от приглашения и скупиться. Если зять плохо встретил тёщу или пожалел для неё угощения, это не просто семейная ссора. Это крушение рода. Считалось, что после такого конфликта мир между семьями не наступит никогда. А если мир нарушен — нет согласия, нет урожая, нет достатка. Весь 2026 год пройдёт в склоках и пустых хлопотах.
А ещё блины должны быть красивые! Кривые, рваные или невкусные блины в этот день — символ того, что в доме зятя не будет лада. Это знак неуважения к старшим, за которым последует наказание в виде финансовых проблем.
Суббота, 21 февраля: Золовкины посиделки — день тишины и памяти
Ошибка в этот день может разбудить тёмные силы и лишить вас поддержки предков. 21 февраля на Руси считалось самым благоприятным днём для гаданий и обрядов. Невестки всегда приглашали сестёр жениха и спасали род от угасания. До наших времён дошёл ряд запретов, направленных на сохранение благополучия в семье.
- Нельзя жадничать с подарками. Для золовок было принято готовить небольшие подарки. Если невестка пожадничает или будет неприветлива, она наживёт себе врагов в лице родни мужа. Сплетни и раздоры в семье будут обеспечены до следующей Масленицы.
- Нельзя забывать об усопших. Суббота — это ещё и день поминовения. На Руси на него ходили на кладбище и обязательно угощали блинами даже домашних животных со словами: «Чтобы скотина в доме не переводилась».
- Если вы проигнорируете память предков, они лишат вас своей защиты и ваш род начнёт угасать.
Воскресенье, 22 февраля: Прощёное воскресенье — последний шанс
Прощёное воскресенье — это самый страшный день для нарушителей. Если вы ошибётесь сегодня, то весна может не наступить никогда, а 2026-й станет для вас годом расплаты. Прощёное воскресенье считается кульминацией праздника. Всем известно о главной традиции этого дня — сжигании чучела, но мало кто соблюдает важные правила этого дня:
- Нельзя ложиться спать, не попросив прощения. Это железное правило. Если вы не попросите прощения у тех, кого обидели, или не простите обидчиков, весь груз старых грехов перейдёт в новый год. В народе верили, что такие люди не увидят весны.
- Нельзя просить прощения неискренне. Ответ «Бог простит» должен идти от сердца. Формальное прощение это хуже, чем ссора. Оно создаёт пустоту, которая притягивает беды.
- Нельзя оставлять еду на столе и выбрасывать остатки. После ужина всё должно быть убрано. Остатки блинов нельзя выбрасывать в мусорку — это символ осквернения достатка. Их нужно отдать животным, птицам или раздать нищим.
- Нельзя быть пьяным или буйным. Церковь и традиции не одобряют дикое пьянство в этот день. Веселье должно утихать, уступая место спокойствию.
- Главный запрет: нельзя неправильно обращаться с пеплом. После сожжения чучела зимы пепел нужно развеять над полями или бросить в воду. Это ритуал оплодотворения земли. Если же вы просто выбросите пепел в помойку, вы «закопаете» плодородие своего дома. Урожая не будет, деньги уйдут, а здоровье иссякнет…
На Руси считалось, что с четверга по воскресенье решается судьба года. Наступление Широкой Масленицы располагает нас к прощению и веселью. Встречайте весну правильно, соблюдайте заветы предков, и тогда 2026 год будет для вас щедрым, тёплым и счастливым. А ранее Life.ru рассказывал, почему поговорка из сказок «по усам текло, а в рот не попало» — это отсылка к чему-то более жуткому, чем просто неловкий гость на пиру. Там совсем другой смысл!
