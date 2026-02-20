Спугнёте весну и обречёте семью на страдания: Что нельзя делать в последние дни Масленицы

На Руси говорили: «Хоть с себя всё заложи, а Масленицу проводи». Но проводить её нужно по правилам. Мы уже попрощались с Узкой Масленицей, и с четверга мы должны играть по другим правилам. С 19 февраля 2026 года начался сакральный период, когда мир замирает в ожидании весны и любое неверное движение может спугнуть пробуждение природы. Life.ru создал небольшой гайд, чтобы вы смогли встретить весну по всем правилам.

Фото © Nano Banana AI

Четверг был началом Широкой Масленицы. Все хозяйственные работы прекращаются. 19 февраля — это пик народной энергии, время кулачных боёв, взятия снежных крепостей и всеобщего разгула. О том, какие запреты и правила соблюдались в этот день, мы рассказали ранее. Но что же принесут нам оставшиеся несколько дней? Казалось бы, Масленица подходит к концу. Но оказывается, конец праздничной недели считается самым основным этапом Масленицы.

Пятница, 20 февраля: экзамен на зрелость

Что нельзя делать под конец Масленицы, чтобы не спугнуть весну? Фото © Nano Banana AI

Этот день покажет, достойны ли вы называться настоящим хозяином в своём доме. Помните среду, день, когда тёща проверяла своего зятя на вшивость? Пятница — это реванш для зятя. 20 февраля зятья должны пригласить тёщ на блины. В этот день есть особые правила, если не следовать им, можно навлечь беду на весь 2026 год:

20 февраля 2026-го нельзя отказываться от приглашения и скупиться. Если зять плохо встретил тёщу или пожалел для неё угощения, это не просто семейная ссора. Это крушение рода. Считалось, что после такого конфликта мир между семьями не наступит никогда. А если мир нарушен — нет согласия, нет урожая, нет достатка. Весь 2026 год пройдёт в склоках и пустых хлопотах.

А ещё блины должны быть красивые! Кривые, рваные или невкусные блины в этот день — символ того, что в доме зятя не будет лада. Это знак неуважения к старшим, за которым последует наказание в виде финансовых проблем.

Суббота, 21 февраля: Золовкины посиделки — день тишины и памяти

Что нельзя делать 21 февраля и как правильно гадать на Масленицу? Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Ошибка в этот день может разбудить тёмные силы и лишить вас поддержки предков. 21 февраля на Руси считалось самым благоприятным днём для гаданий и обрядов. Невестки всегда приглашали сестёр жениха и спасали род от угасания. До наших времён дошёл ряд запретов, направленных на сохранение благополучия в семье.

Нельзя жадничать с подарками. Для золовок было принято готовить небольшие подарки. Если невестка пожадничает или будет неприветлива, она наживёт себе врагов в лице родни мужа. Сплетни и раздоры в семье будут обеспечены до следующей Масленицы.

Для золовок было принято готовить небольшие подарки. Если невестка пожадничает или будет неприветлива, она наживёт себе врагов в лице родни мужа. Сплетни и раздоры в семье будут обеспечены до следующей Масленицы. Нельзя забывать об усопших. Суббота — это ещё и день поминовения. На Руси на него ходили на кладбище и обязательно угощали блинами даже домашних животных со словами: «Чтобы скотина в доме не переводилась».

Суббота — это ещё и день поминовения. На Руси на него ходили на кладбище и обязательно угощали блинами даже домашних животных со словами: «Чтобы скотина в доме не переводилась». Если вы проигнорируете память предков, они лишат вас своей защиты и ваш род начнёт угасать.

Воскресенье, 22 февраля: Прощёное воскресенье — последний шанс

Как провести последний день Масленицы 2026, чтобы весна всё же наступила хотя бы в сердце? Фото © Nano Banana AI

Прощёное воскресенье — это самый страшный день для нарушителей. Если вы ошибётесь сегодня, то весна может не наступить никогда, а 2026-й станет для вас годом расплаты. Прощёное воскресенье считается кульминацией праздника. Всем известно о главной традиции этого дня — сжигании чучела, но мало кто соблюдает важные правила этого дня:

Нельзя ложиться спать, не попросив прощения. Это железное правило. Если вы не попросите прощения у тех, кого обидели, или не простите обидчиков, весь груз старых грехов перейдёт в новый год. В народе верили, что такие люди не увидят весны.

Это железное правило. Если вы не попросите прощения у тех, кого обидели, или не простите обидчиков, весь груз старых грехов перейдёт в новый год. В народе верили, что такие люди не увидят весны. Нельзя просить прощения неискренне. Ответ «Бог простит» должен идти от сердца. Формальное прощение это хуже, чем ссора. Оно создаёт пустоту, которая притягивает беды.

Ответ «Бог простит» должен идти от сердца. Формальное прощение это хуже, чем ссора. Оно создаёт пустоту, которая притягивает беды. Нельзя оставлять еду на столе и выбрасывать остатки. После ужина всё должно быть убрано. Остатки блинов нельзя выбрасывать в мусорку — это символ осквернения достатка. Их нужно отдать животным, птицам или раздать нищим.

После ужина всё должно быть убрано. Остатки блинов нельзя выбрасывать в мусорку — это символ осквернения достатка. Их нужно отдать животным, птицам или раздать нищим. Нельзя быть пьяным или буйным. Церковь и традиции не одобряют дикое пьянство в этот день. Веселье должно утихать, уступая место спокойствию.

Церковь и традиции не одобряют дикое пьянство в этот день. Веселье должно утихать, уступая место спокойствию. Главный запрет: нельзя неправильно обращаться с пеплом. После сожжения чучела зимы пепел нужно развеять над полями или бросить в воду. Это ритуал оплодотворения земли. Если же вы просто выбросите пепел в помойку, вы «закопаете» плодородие своего дома. Урожая не будет, деньги уйдут, а здоровье иссякнет…