Сыграла Снежную королеву и исчезла: Трагическая судьба актрисы Натальи Климовой, мечтавшей о забвении

Наталья Климова ушла из жизни 25 февраля 2026 года, не дожив двух дней до своего 88-летия. Советская актриса, которую миллионы зрителей запомнили в образе Снежной королевы, прожила удивительную жизнь: яркий взлёт в кино, добровольное затворничество, глубокая вера и тихие годы в провинциальном Муроме. В память о Натальи Климовой Life.ru вспоминает биографию актрисы и её главные роли в кино.

Смерть Натальи Климовой: дата и последние дни

Наталья Климова, актриса: биография и фильмография. Фото © ТАСС / Виктор Будан

25 февраля 2026 года не стало Натальи Климовой. Актриса скончалась в Муроме, куда они с мужем, актёром Владимиром Заманским, переехали ещё в 1998 году. До 88-летия Наталье Ивановне оставалось всего два дня. Причина смерти публично названа не была. Похоронят актрису 27 февраля, в день рождения, на территории Свято-Воскресенского женского монастыря.

Незадолго до этого, в феврале 2026 года, пресса вспоминала о знаменитой чете в связи со 100-летним юбилеем Владимира Петровича Заманского. В честь события ряд кинотеатров показывали ретрокартины актёра, а телеканал «Россия-Культура» выпустил архивную передачу 1983 года, в которой Заманский выступал рассказчиком.

Биография Натальи Климовой

Снежная королева 1966 года: актриса Наталья Климова и её судьба. Фото © Wikipedia

Наталья Ивановна Климова родилась 27 февраля 1938 года в Москве. О детских и школьных годах актрисы сведений почти не сохранилось. После окончания школы Наталья поступила в строительный институт, однако уже через год поняла: её место не за чертёжным столом. Климова оставила институт и подала документы в Школу-студию МХАТ.

В 1963 году она получила диплом и вышла на профессиональную сцену. Параллельно с учёбой Наталья начала работать в театре «Современник» — одном из самых живых и дерзких театров советской эпохи. В том же году состоялся её кинодебют.

Театр «Современник» и учёба в МХАТ

Годы в Школе-студии МХАТ дали Наталье Климовой крепкую профессиональную основу. Выпускница 1963 года, она сразу попала в «Современник» — место, где кипели споры, рождались новые подходы к театру и работали люди с характером. Атмосфера там была напряжённой, конкурентной, не для слабых духом.

Сама Климова впоследствии вспоминала об этом периоде без ностальгии. В редких интервью она называла театр «волчатником». Это одна из причин, по которой актриса, в отличие от многих коллег, никогда не держалась за сцену как за смысл жизни.

«Снежная королева»1966 года: как создавался легендарный образ

Наталья Климова: от Снежной королевы до затворницы в Муроме. Фото © РИА Новости / РИА Новости

Главная роль в фильмографии Натальи Климовой — Снежная королева в одноимённой киносказке 1966 года режиссёра Геннадия Казанского. Картина вышла на экраны осенью 1967 года и мгновенно стала любимой у нескольких поколений зрителей. В основу фильма легла не только сказка Ханса Кристиана Андерсена, но и сценарий Евгения Шварца по его собственной пьесе. Городские сцены снимали в старейшем районе Таллина, логово Снежной королевы создавали в павильоне на «Ленфильме».

Климовой досталась роль, требовавшая многочасовой работы в сложном гриме и тяжёлой шубе, — и всё это в условиях студийной жары. Сцену метели снимали на Финском заливе при двадцатиградусном морозе, взрослые актёры провели там почти сутки. Образ получился запоминающимся: холодным, величественным и немного жутким. Именно такой и должна быть настоящая Снежная королева.

Другие известные роли в кино Натальи Климовой

Наталья Климова умерла: биография и лучшие роли советской актрисы. Фото © Кадр из фильма «Гиперболоид инженера Гарина», режиссёр Александр Гинцбург, сценаристы Александр Гинцбург, Иосиф Маневич, Алексей Толстой / Kino-teatr

Наталья Климова вошла в кино в 1963 году: режиссёр Манос Захариас пригласил её на площадку документальной картины «Конец и начало». В 1964-м последовала биографическая драма «Товарищ Арсений» о революционере Михаиле Фрунзе, где Климова сыграла Ольгу Генкину — члена РСДРП, погибшую при попытке провоза оружия. В 1965-м вышел «Гиперболоид инженера Гарина» по роману Алексея Толстого: Климова сыграла Зою Монроз, а картина получила главный приз «Золотая печать города Триеста» на Международном фестивале фантастических фильмов.

В 1968 году актриса снялась в сказке «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, а в 1969-м появилась в эпизоде двухсерийной картины «Чайковский», где роль композитора исполнил Иннокентий Смоктуновский. Этот фильм получил две номинации на премию «Оскар» — за лучший иностранный фильм и лучшую адаптацию музыкальной темы. После 1969 года актриса Наталья Климова больше не снималась и не выходила на сцену.

Фильмография

1963 год — «Конец и начало»;

1964 год — «Товарищ Арсений»;

1965 год — «26 бакинских комиссаров»;

1965 год — «Гиперболоид инженера Гарина»;

1965 год — «Иду на грозу»;

1966 год — «Снежная королева»;

1967 год — «Первороссияне»;

1968 год — «Снегурочка»;

1968 год — «Сказы Уральских гор»;

1969 год — «Чайковский».

Личная жизнь Натальи Климовой и брак с Владимиром Заманским

Личная жизнь Натальи Климовой: брак с Владимиром Заманским. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Личная жизнь Натальи Климовой была непростой. В 1962 году она вышла замуж за актёра Владимира Заманского. Детей у них не было: в юности актриса сделала аборт, а завести ребёнка позже не позволили последствия этого решения, болезнь и отрицательный резус-фактор. При несовместимости резусов организм матери воспринимает плод как чужеродный и вырабатывает антитела — беременность становится крайне рискованной.

В середине 70-х Наталья была замужем за другим человеком — Игорем Климовым, чью фамилию и сохранила. Этот брак продлился около двух лет. После развода Наталья Ивановна вернулась к Заманскому, и в 1981 году они обвенчались. В одном из редких интервью Владимир Петрович признался, что именно жена сыграла главную роль в его духовной жизни.

Переезд в Муром и служение в монастыре

Наталья Климова: биография, личная жизнь и лучшие роли актрисы. Фото © РИА Новости / Михаил Фомичёв

Уход из кино в 1969 году был связан с болезнью: у Натальи Климовой обнаружили туберкулёз крови. Но сама актриса признавалась, что была даже благодарна недугу. Профессия никогда не приносила ей радости — болезнь стала поводом уйти и больше не возвращаться. В 70-х годах Наталья Климова обратилась к вере. Решающую роль сыграло осознание юношеской трагедии — аборта, о котором она не переставала думать. Вслед за ней крестился и Владимир Заманский.

В 1998 году супруги получили благословение духовного отца и переехали в Муром. Там они купили часть старинного дома — бывшую баню при особняке. Место выбрали не случайно: рядом стоял храм Николы Набережного. В Муроме пара жила тихо и замкнуто. Климова не давала интервью, не выходила на публику и говорила, что не хочет вспоминать годы в кино — считала их временем, когда только и делала, что грешила.

Последние годы и похороны Натальи Климовой

В последние годы Наталья Климова по-прежнему избегала любого публичного внимания. Заманский болел — давали о себе знать ранения, полученные на фронте в годы Великой Отечественной. Страшные головные боли мучили его ещё с 50-х годов. Климова ухаживала за мужем сама и врачей к нему не подпускала: верила, что помогут только молитва и забота близкого человека. Соседи и немногочисленные друзья относились к супругам с почтением.

Умерла Наталья Ивановна 25 февраля 2026 года — за два дня до своего 88-летия. Похоронят актрису на территории Свято-Воскресенского женского монастыря 27 февраля. Так завершился путь женщины, которая в какой-то момент сознательно выбрала тишину и больше не отступала от этого выбора.

Наследие Натальи Климовой в кино

Актриса Наталья Климова, биография, смерть и наследие. Фото © Кадр из фильма «Снежная королева», режиссёр Геннадий Казанский, сценаристы Евгений Шварц, Ханс Кристиан Андерсен / Kino-teatr