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Опубликовано 16 сентября, 11:00

«Чей последний кусок пиццы?»: Россияне платят до 30 тысяч рублей за уроки этикета

Оглавление
От встреч на высшем уровне до уроков для бизнеса
Кто платит 30 тысяч рублей, чтобы научиться правильно здороваться
«Мне срочно надо не опозориться»
От рукопожатия до голосовых сообщений
«Он написал “ОК.” Он обиделся?»
Суп, бургер и сложный десерт: как учат столовому этикету
Восемь часов, чтобы перестать думать о каждом движении

Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о необычных знаниях, которым россияне учатся за деньги. Эксперт Екатерина Чебыкина рассказала, зачем топ-менеджерам уроки этикета, как съесть круассан красиво и почему даже точка после «ОК» может вызвать вопросы.

На занятиях по этикету разбирают не только столовые приборы, но и сервировку, поведение за столом и светские правила. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной

На занятиях по этикету разбирают не только столовые приборы, но и сервировку, поведение за столом и светские правила. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной

Кто должен первым протянуть руку? Можно ли доесть последний кусок пиццы с общего блюда? Как красиво справиться с круассаном с начинкой? И, наконец, что происходит, если коллега написал в мессенджере «ОК.» — он просто согласился или точка означает, что человек уже чем-то недоволен?

Оказывается, ответы на подобные вопросы россияне готовы искать с личным преподавателем.

Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о знаниях и навыках, которым взрослые люди учатся за деньги.

Новая героиня проекта — 36-летняя Екатерина Чебыкина из Москвы, специалист по международным отношениям, много лет занимавшаяся протокольной работой и сопровождением российских официальных делегаций. Этикет она преподаёт уже семь лет.

За это время её слушателями стали более трёх тысяч человек от Нью-Йорка до Владивостока.

Сегодня индивидуальный курс делового этикета у Чебыкиной стоит 30 тысяч рублей, обучение вдвоём — 45 тысяч. Светский и столовый этикет обойдётся в 10 тысяч рублей одному человеку и в 18 тысяч — паре.

И среди учеников есть люди, которым правила хорошего тона понадобились буквально накануне события, где очень не хочется ударить в грязь лицом.

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От встреч на высшем уровне до уроков для бизнеса

До собственного курса Екатерина много лет сталкивалась с этикетом не в теории.

Во время работы с официальными делегациями перед встречами высокого уровня участников подробно инструктировали: кто должен первым протянуть руку, как поздороваться, как правильно вести себя во время переговоров.

Перед зарубежными поездками добавлялся ещё один пласт — местные традиции.

То, что будет совершенно нормальным в одной стране, может восприниматься иначе в другой. Поэтому заранее разбирались особенности поведения и даже дресс-кода.

На своём сайте Чебыкина указывает 15 лет опыта в протоколе и участие в организации и сопровождении делегаций во Вьетнаме, Германии, Египте, Иране, Китае, ОАЭ, Туркменистане и Франции.

В какой-то момент Екатерина решила: знания, которыми перед важными встречами снабжают чиновников и участников официальных делегаций, пригодятся далеко не только им.

Те же принципы прекрасно работают и в бизнесе. Правила делового этикета во многом универсальны, — объясняет она.

Первую программу Чебыкина около полугода тестировала на друзьях и знакомых, постепенно меняя и дополняя её.

Сначала преподавание существовало параллельно с основной работой.

Через четыре года Екатерина ушла из найма и полностью сосредоточилась на этикете.

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Кто платит 30 тысяч рублей, чтобы научиться правильно здороваться

Студенты среди клиентов преподавателя делового этикета встречаются нечасто.

За семь лет, рассказывает Екатерина, у неё было всего несколько студентов и одна школьница.

Основная аудитория совсем другая.

Это сотрудники средних и крупных компаний, а среди индивидуальных клиентов — линейные руководители, персональные ассистенты и топ-менеджеры.

Сферы тоже самые разные: банки, IT, медицина, нефтегазовая отрасль, девелопмент, консалтинг, автомобильный бизнес, шоу-бизнес.

Светскому и столовому этикету учатся немного по другим причинам.

Занятие могут заказать для девичника или дня рождения, а компании проводят мастер-классы для сотрудников перед Новым годом или, например, к 8 Марта.

Недавно, рассказывает Екатерина, сразу 28 студентов ВГИКа изучали у неё и деловой, и светский этикет — будущая профессия требует и умения правильно выстраивать рабочую коммуникацию, и знания светских правил.

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«Мне срочно надо не опозориться»

Перед важными переговорами, деловыми ужинами и свадьбами правила этикета всё чаще отрабатывают с преподавателем заранее. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной

Перед важными переговорами, деловыми ужинами и свадьбами правила этикета всё чаще отрабатывают с преподавателем заранее. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной

Отдельная категория учеников приходит не за общим развитием, а с совершенно конкретной датой в календаре.

Впереди переговоры.

Деловой ужин.

Знакомство.

Или свадьба.

Особенно часто, рассказывает Чебыкина, деловые клиенты готовятся к встречам с иностранными партнёрами — в частности, из Китая и стран Ближнего Востока.

Задача здесь уже не в том, чтобы механически выучить, какой вилкой пользоваться.

Важно продемонстрировать уважение к другой культуре и не испортить первое впечатление поведением, которое самому человеку кажется совершенно нормальным.

Екатерина вспоминает клиентку из финансовой сферы, много лет работавшую с состоятельными клиентами банка.

Она захотела перейти в private banking и пришла готовиться к новому уровню коммуникации.

Там уже другой круг клиентов. Необходимо не только знать правила этикета, но и уметь поддерживать беседу, чувствовать контекст и грамотно выстраивать отношения, — объясняет преподаватель.

Несколько раз к Чебыкиной обращались и пары перед собственной свадьбой.

Они хотели заранее разобраться, как правильно вести себя на торжестве, организовать отдельные элементы события и чувствовать себя уверенно перед гостями.

Так что условный курс «научите меня вести себя прилично к субботе» — вполне реальный запрос.

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От рукопожатия до голосовых сообщений

Деловой этикет сегодня давно не ограничивается умением правильно представиться и выбрать костюм.

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В программе Екатерины 31 тема.

Сначала — первое впечатление: приветствие, рукопожатие, знакомство, small talk.

Затем — деловые встречи, корпоративные мероприятия, подарки, бизнес-ланчи и общение с партнёрами.

Есть большой блок про невербальную коммуникацию: положение тела, мимику и жесты собеседника.

Отдельно разбираются мужской и женский дресс-коды и особенности поведения с представителями разных культур.

Но XXI век добавил преподавателям этикета ещё одну дисциплину — цифровую коммуникацию.

Когда допустимо звонить через мессенджер?

Где уместно голосовое сообщение?

Как вести себя во время видеоконференции?

Все эти темы сегодня тоже входят в программу.

И иногда именно цифровой этикет вызывает самые эмоциональные вопросы.

«Он написал “ОК.” Он обиделся?»

Отдельная часть занятий посвящена столовому этикету: от обращения с салфеткой до порядка подачи блюд. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной

Отдельная часть занятий посвящена столовому этикету: от обращения с салфеткой до порядка подачи блюд. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной

За семь лет преподавания Чебыкина слышала множество вопросов, которые вряд ли найдутся в классических учебниках хороших манер.

Например:

Как красиво съесть круассан с начинкой?

Или:

Кому достаётся последний кусок пиццы на общем блюде?

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Но один из особенно запомнившихся вопросов оказался вообще не про ресторан.

«Если коллега написал “ОК”, а потом ещё поставил точку — он согласен или уже обиделся?» — вспоминает Екатерина.

Формально это уже территория цифрового общения, но сам вопрос хорошо показывает, как меняется понятие этикета.

Когда-то нужно было разобраться, кто первым входит в ресторан.

Теперь — ещё и понять, что означают две буквы и один знак препинания в рабочем чате.

Суп, бургер и сложный десерт: как учат столовому этикету

Практика за столом помогает довести правила этикета до автоматизма и чувствовать себя увереннее в реальной ситуации. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной

Практика за столом помогает довести правила этикета до автоматизма и чувствовать себя увереннее в реальной ситуации. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной

Столовый этикет Чебыкина принципиально не отделяет от светского.

Просто научить человека пользоваться приборами, считает она, недостаточно.

Нужно понимать весь контекст: как вести себя в ресторане, как рассадить гостей, каким образом общаться за столом и что делать в разных светских ситуациях.

Отдельная большая часть курса посвящена непосредственно еде.

На сайте преподавателя перечислены закуски, хлеб, брускетты, бургеры, салаты, супы, мясо, рыба, морепродукты, пицца, паста, суши, роллы и десерты.

То есть вопрос о последнем куске пиццы здесь совершенно не выглядит шуткой.

Разбирается и сервировка: салфетки, столовое бельё, соль и перец, порядок подачи.

А ещё светские дресс-коды — Cocktail, Black Tie и White Tie.

Восемь часов, чтобы перестать думать о каждом движении

Программу делового этикета Екатерина оценивает примерно в восемь часов обучения.

Но провести всё одним длинным марафоном — не лучший вариант.

Если занятия проходят несколько раз в неделю, материал обычно делят на блоки по часу-полтора.

Светский и столовый этикет занимает около трёх с половиной часов.

Главная задача, по словам Чебыкиной, не просто услышать набор правил.

Нужно довести их до состояния, когда перед каждым действием человек уже не прокручивает в голове инструкцию.

Важно, чтобы новые правила успели уложиться и постепенно превратились в естественную модель поведения, — объясняет она.

Занятия проходят как очно, так и онлайн.

Живую лекцию Екатерина проводила максимум примерно для ста человек, а дистанционно одновременно обучала около 180 слушателей.

Корпоративные программы рассчитываются индивидуально.

А индивидуальный деловой курс стоит 30 тысяч рублей.

Получается, этикет сегодня — это далеко не только история о том, какой вилкой брать рыбу.

Одним ученикам он нужен перед переговорами с иностранным партнёром.

Другим — для перехода на новую должность.

Третьим — перед собственной свадьбой.

А кому-то достаточно наконец получить профессиональный ответ на вопрос, который мучил его годами:

кому всё-таки достаётся последний кусок пиццы.

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Елизавета Студеникина
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