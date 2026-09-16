«Чей последний кусок пиццы?»: Россияне платят до 30 тысяч рублей за уроки этикета

Кто должен первым протянуть руку? Можно ли доесть последний кусок пиццы с общего блюда? Как красиво справиться с круассаном с начинкой? И, наконец, что происходит, если коллега написал в мессенджере «ОК.» — он просто согласился или точка означает, что человек уже чем-то недоволен?

Оказывается, ответы на подобные вопросы россияне готовы искать с личным преподавателем.

Новая героиня проекта — 36-летняя Екатерина Чебыкина из Москвы, специалист по международным отношениям, много лет занимавшаяся протокольной работой и сопровождением российских официальных делегаций. Этикет она преподаёт уже семь лет.

За это время её слушателями стали более трёх тысяч человек от Нью-Йорка до Владивостока.

Сегодня индивидуальный курс делового этикета у Чебыкиной стоит 30 тысяч рублей, обучение вдвоём — 45 тысяч. Светский и столовый этикет обойдётся в 10 тысяч рублей одному человеку и в 18 тысяч — паре.

И среди учеников есть люди, которым правила хорошего тона понадобились буквально накануне события, где очень не хочется ударить в грязь лицом.

От встреч на высшем уровне до уроков для бизнеса

До собственного курса Екатерина много лет сталкивалась с этикетом не в теории.

Во время работы с официальными делегациями перед встречами высокого уровня участников подробно инструктировали: кто должен первым протянуть руку, как поздороваться, как правильно вести себя во время переговоров.

Перед зарубежными поездками добавлялся ещё один пласт — местные традиции.

То, что будет совершенно нормальным в одной стране, может восприниматься иначе в другой. Поэтому заранее разбирались особенности поведения и даже дресс-кода.

На своём сайте Чебыкина указывает 15 лет опыта в протоколе и участие в организации и сопровождении делегаций во Вьетнаме, Германии, Египте, Иране, Китае, ОАЭ, Туркменистане и Франции.

В какой-то момент Екатерина решила: знания, которыми перед важными встречами снабжают чиновников и участников официальных делегаций, пригодятся далеко не только им.

— Те же принципы прекрасно работают и в бизнесе. Правила делового этикета во многом универсальны, — объясняет она.

Первую программу Чебыкина около полугода тестировала на друзьях и знакомых, постепенно меняя и дополняя её.

Сначала преподавание существовало параллельно с основной работой.

Через четыре года Екатерина ушла из найма и полностью сосредоточилась на этикете.

Кто платит 30 тысяч рублей, чтобы научиться правильно здороваться

Студенты среди клиентов преподавателя делового этикета встречаются нечасто.

За семь лет, рассказывает Екатерина, у неё было всего несколько студентов и одна школьница.

Основная аудитория совсем другая.

Это сотрудники средних и крупных компаний, а среди индивидуальных клиентов — линейные руководители, персональные ассистенты и топ-менеджеры.

Сферы тоже самые разные: банки, IT, медицина, нефтегазовая отрасль, девелопмент, консалтинг, автомобильный бизнес, шоу-бизнес.

Светскому и столовому этикету учатся немного по другим причинам.

Занятие могут заказать для девичника или дня рождения, а компании проводят мастер-классы для сотрудников перед Новым годом или, например, к 8 Марта.

Недавно, рассказывает Екатерина, сразу 28 студентов ВГИКа изучали у неё и деловой, и светский этикет — будущая профессия требует и умения правильно выстраивать рабочую коммуникацию, и знания светских правил.

«Мне срочно надо не опозориться»

Перед важными переговорами, деловыми ужинами и свадьбами правила этикета всё чаще отрабатывают с преподавателем заранее. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной

Отдельная категория учеников приходит не за общим развитием, а с совершенно конкретной датой в календаре.

Впереди переговоры.

Деловой ужин.

Знакомство.

Или свадьба.

Особенно часто, рассказывает Чебыкина, деловые клиенты готовятся к встречам с иностранными партнёрами — в частности, из Китая и стран Ближнего Востока.

Задача здесь уже не в том, чтобы механически выучить, какой вилкой пользоваться.

Важно продемонстрировать уважение к другой культуре и не испортить первое впечатление поведением, которое самому человеку кажется совершенно нормальным.

Екатерина вспоминает клиентку из финансовой сферы, много лет работавшую с состоятельными клиентами банка.

Она захотела перейти в private banking и пришла готовиться к новому уровню коммуникации.

— Там уже другой круг клиентов. Необходимо не только знать правила этикета, но и уметь поддерживать беседу, чувствовать контекст и грамотно выстраивать отношения, — объясняет преподаватель.

Несколько раз к Чебыкиной обращались и пары перед собственной свадьбой.

Они хотели заранее разобраться, как правильно вести себя на торжестве, организовать отдельные элементы события и чувствовать себя уверенно перед гостями.

Так что условный курс «научите меня вести себя прилично к субботе» — вполне реальный запрос.

От рукопожатия до голосовых сообщений

Деловой этикет сегодня давно не ограничивается умением правильно представиться и выбрать костюм.

В программе Екатерины 31 тема.

Сначала — первое впечатление: приветствие, рукопожатие, знакомство, small talk.

Затем — деловые встречи, корпоративные мероприятия, подарки, бизнес-ланчи и общение с партнёрами.

Есть большой блок про невербальную коммуникацию: положение тела, мимику и жесты собеседника.

Отдельно разбираются мужской и женский дресс-коды и особенности поведения с представителями разных культур.

Но XXI век добавил преподавателям этикета ещё одну дисциплину — цифровую коммуникацию.

Когда допустимо звонить через мессенджер?

Где уместно голосовое сообщение?

Как вести себя во время видеоконференции?

Все эти темы сегодня тоже входят в программу.

И иногда именно цифровой этикет вызывает самые эмоциональные вопросы.

«Он написал “ОК.” Он обиделся?»

Отдельная часть занятий посвящена столовому этикету: от обращения с салфеткой до порядка подачи блюд. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной

За семь лет преподавания Чебыкина слышала множество вопросов, которые вряд ли найдутся в классических учебниках хороших манер.

Например:

Как красиво съесть круассан с начинкой?

Или:

Кому достаётся последний кусок пиццы на общем блюде?

Но один из особенно запомнившихся вопросов оказался вообще не про ресторан.

— «Если коллега написал “ОК”, а потом ещё поставил точку — он согласен или уже обиделся?» — вспоминает Екатерина.

Формально это уже территория цифрового общения, но сам вопрос хорошо показывает, как меняется понятие этикета.

Когда-то нужно было разобраться, кто первым входит в ресторан.

Теперь — ещё и понять, что означают две буквы и один знак препинания в рабочем чате.

Суп, бургер и сложный десерт: как учат столовому этикету

Практика за столом помогает довести правила этикета до автоматизма и чувствовать себя увереннее в реальной ситуации. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной

Столовый этикет Чебыкина принципиально не отделяет от светского.

Просто научить человека пользоваться приборами, считает она, недостаточно.

Нужно понимать весь контекст: как вести себя в ресторане, как рассадить гостей, каким образом общаться за столом и что делать в разных светских ситуациях.

Отдельная большая часть курса посвящена непосредственно еде.

На сайте преподавателя перечислены закуски, хлеб, брускетты, бургеры, салаты, супы, мясо, рыба, морепродукты, пицца, паста, суши, роллы и десерты.

То есть вопрос о последнем куске пиццы здесь совершенно не выглядит шуткой.

Разбирается и сервировка: салфетки, столовое бельё, соль и перец, порядок подачи.

А ещё светские дресс-коды — Cocktail, Black Tie и White Tie.

Восемь часов, чтобы перестать думать о каждом движении

Программу делового этикета Екатерина оценивает примерно в восемь часов обучения.

Но провести всё одним длинным марафоном — не лучший вариант.

Если занятия проходят несколько раз в неделю, материал обычно делят на блоки по часу-полтора.

Светский и столовый этикет занимает около трёх с половиной часов.

Главная задача, по словам Чебыкиной, не просто услышать набор правил.

Нужно довести их до состояния, когда перед каждым действием человек уже не прокручивает в голове инструкцию.

— Важно, чтобы новые правила успели уложиться и постепенно превратились в естественную модель поведения, — объясняет она.

Занятия проходят как очно, так и онлайн.

Живую лекцию Екатерина проводила максимум примерно для ста человек, а дистанционно одновременно обучала около 180 слушателей.

Корпоративные программы рассчитываются индивидуально.

А индивидуальный деловой курс стоит 30 тысяч рублей.

Получается, этикет сегодня — это далеко не только история о том, какой вилкой брать рыбу.

Одним ученикам он нужен перед переговорами с иностранным партнёром.

Другим — для перехода на новую должность.

Третьим — перед собственной свадьбой.

А кому-то достаточно наконец получить профессиональный ответ на вопрос, который мучил его годами: