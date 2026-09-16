«Чей последний кусок пиццы?»: Россияне платят до 30 тысяч рублей за уроки этикета
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Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о необычных знаниях, которым россияне учатся за деньги. Эксперт Екатерина Чебыкина рассказала, зачем топ-менеджерам уроки этикета, как съесть круассан красиво и почему даже точка после «ОК» может вызвать вопросы.
На занятиях по этикету разбирают не только столовые приборы, но и сервировку, поведение за столом и светские правила. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной
Кто должен первым протянуть руку? Можно ли доесть последний кусок пиццы с общего блюда? Как красиво справиться с круассаном с начинкой? И, наконец, что происходит, если коллега написал в мессенджере «ОК.» — он просто согласился или точка означает, что человек уже чем-то недоволен?
Оказывается, ответы на подобные вопросы россияне готовы искать с личным преподавателем.
Новая героиня проекта — 36-летняя Екатерина Чебыкина из Москвы, специалист по международным отношениям, много лет занимавшаяся протокольной работой и сопровождением российских официальных делегаций. Этикет она преподаёт уже семь лет.
За это время её слушателями стали более трёх тысяч человек от Нью-Йорка до Владивостока.
Сегодня индивидуальный курс делового этикета у Чебыкиной стоит 30 тысяч рублей, обучение вдвоём — 45 тысяч. Светский и столовый этикет обойдётся в 10 тысяч рублей одному человеку и в 18 тысяч — паре.
И среди учеников есть люди, которым правила хорошего тона понадобились буквально накануне события, где очень не хочется ударить в грязь лицом.
От встреч на высшем уровне до уроков для бизнеса
До собственного курса Екатерина много лет сталкивалась с этикетом не в теории.
Во время работы с официальными делегациями перед встречами высокого уровня участников подробно инструктировали: кто должен первым протянуть руку, как поздороваться, как правильно вести себя во время переговоров.
Перед зарубежными поездками добавлялся ещё один пласт — местные традиции.
То, что будет совершенно нормальным в одной стране, может восприниматься иначе в другой. Поэтому заранее разбирались особенности поведения и даже дресс-кода.
На своём сайте Чебыкина указывает 15 лет опыта в протоколе и участие в организации и сопровождении делегаций во Вьетнаме, Германии, Египте, Иране, Китае, ОАЭ, Туркменистане и Франции.
В какой-то момент Екатерина решила: знания, которыми перед важными встречами снабжают чиновников и участников официальных делегаций, пригодятся далеко не только им.
— Те же принципы прекрасно работают и в бизнесе. Правила делового этикета во многом универсальны, — объясняет она.
Первую программу Чебыкина около полугода тестировала на друзьях и знакомых, постепенно меняя и дополняя её.
Сначала преподавание существовало параллельно с основной работой.
Через четыре года Екатерина ушла из найма и полностью сосредоточилась на этикете.
Кто платит 30 тысяч рублей, чтобы научиться правильно здороваться
Студенты среди клиентов преподавателя делового этикета встречаются нечасто.
За семь лет, рассказывает Екатерина, у неё было всего несколько студентов и одна школьница.
Основная аудитория совсем другая.
Это сотрудники средних и крупных компаний, а среди индивидуальных клиентов — линейные руководители, персональные ассистенты и топ-менеджеры.
Сферы тоже самые разные: банки, IT, медицина, нефтегазовая отрасль, девелопмент, консалтинг, автомобильный бизнес, шоу-бизнес.
Светскому и столовому этикету учатся немного по другим причинам.
Занятие могут заказать для девичника или дня рождения, а компании проводят мастер-классы для сотрудников перед Новым годом или, например, к 8 Марта.
Недавно, рассказывает Екатерина, сразу 28 студентов ВГИКа изучали у неё и деловой, и светский этикет — будущая профессия требует и умения правильно выстраивать рабочую коммуникацию, и знания светских правил.
«Мне срочно надо не опозориться»
Перед важными переговорами, деловыми ужинами и свадьбами правила этикета всё чаще отрабатывают с преподавателем заранее. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной
Отдельная категория учеников приходит не за общим развитием, а с совершенно конкретной датой в календаре.
Впереди переговоры.
Деловой ужин.
Знакомство.
Или свадьба.
Особенно часто, рассказывает Чебыкина, деловые клиенты готовятся к встречам с иностранными партнёрами — в частности, из Китая и стран Ближнего Востока.
Задача здесь уже не в том, чтобы механически выучить, какой вилкой пользоваться.
Важно продемонстрировать уважение к другой культуре и не испортить первое впечатление поведением, которое самому человеку кажется совершенно нормальным.
Екатерина вспоминает клиентку из финансовой сферы, много лет работавшую с состоятельными клиентами банка.
Она захотела перейти в private banking и пришла готовиться к новому уровню коммуникации.
— Там уже другой круг клиентов. Необходимо не только знать правила этикета, но и уметь поддерживать беседу, чувствовать контекст и грамотно выстраивать отношения, — объясняет преподаватель.
Несколько раз к Чебыкиной обращались и пары перед собственной свадьбой.
Они хотели заранее разобраться, как правильно вести себя на торжестве, организовать отдельные элементы события и чувствовать себя уверенно перед гостями.
Так что условный курс «научите меня вести себя прилично к субботе» — вполне реальный запрос.
От рукопожатия до голосовых сообщений
Деловой этикет сегодня давно не ограничивается умением правильно представиться и выбрать костюм.
В программе Екатерины 31 тема.
Сначала — первое впечатление: приветствие, рукопожатие, знакомство, small talk.
Затем — деловые встречи, корпоративные мероприятия, подарки, бизнес-ланчи и общение с партнёрами.
Есть большой блок про невербальную коммуникацию: положение тела, мимику и жесты собеседника.
Отдельно разбираются мужской и женский дресс-коды и особенности поведения с представителями разных культур.
Но XXI век добавил преподавателям этикета ещё одну дисциплину — цифровую коммуникацию.
Когда допустимо звонить через мессенджер?
Где уместно голосовое сообщение?
Как вести себя во время видеоконференции?
Все эти темы сегодня тоже входят в программу.
И иногда именно цифровой этикет вызывает самые эмоциональные вопросы.
«Он написал “ОК.” Он обиделся?»
Отдельная часть занятий посвящена столовому этикету: от обращения с салфеткой до порядка подачи блюд. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной
За семь лет преподавания Чебыкина слышала множество вопросов, которые вряд ли найдутся в классических учебниках хороших манер.
Например:
Как красиво съесть круассан с начинкой?
Или:
Кому достаётся последний кусок пиццы на общем блюде?
Но один из особенно запомнившихся вопросов оказался вообще не про ресторан.
— «Если коллега написал “ОК”, а потом ещё поставил точку — он согласен или уже обиделся?» — вспоминает Екатерина.
Формально это уже территория цифрового общения, но сам вопрос хорошо показывает, как меняется понятие этикета.
Когда-то нужно было разобраться, кто первым входит в ресторан.
Теперь — ещё и понять, что означают две буквы и один знак препинания в рабочем чате.
Суп, бургер и сложный десерт: как учат столовому этикету
Практика за столом помогает довести правила этикета до автоматизма и чувствовать себя увереннее в реальной ситуации. Фото предоставлено Екатериной Чебыкиной
Столовый этикет Чебыкина принципиально не отделяет от светского.
Просто научить человека пользоваться приборами, считает она, недостаточно.
Нужно понимать весь контекст: как вести себя в ресторане, как рассадить гостей, каким образом общаться за столом и что делать в разных светских ситуациях.
Отдельная большая часть курса посвящена непосредственно еде.
На сайте преподавателя перечислены закуски, хлеб, брускетты, бургеры, салаты, супы, мясо, рыба, морепродукты, пицца, паста, суши, роллы и десерты.
То есть вопрос о последнем куске пиццы здесь совершенно не выглядит шуткой.
Разбирается и сервировка: салфетки, столовое бельё, соль и перец, порядок подачи.
А ещё светские дресс-коды — Cocktail, Black Tie и White Tie.
Восемь часов, чтобы перестать думать о каждом движении
Программу делового этикета Екатерина оценивает примерно в восемь часов обучения.
Но провести всё одним длинным марафоном — не лучший вариант.
Если занятия проходят несколько раз в неделю, материал обычно делят на блоки по часу-полтора.
Светский и столовый этикет занимает около трёх с половиной часов.
Главная задача, по словам Чебыкиной, не просто услышать набор правил.
Нужно довести их до состояния, когда перед каждым действием человек уже не прокручивает в голове инструкцию.
— Важно, чтобы новые правила успели уложиться и постепенно превратились в естественную модель поведения, — объясняет она.
Занятия проходят как очно, так и онлайн.
Живую лекцию Екатерина проводила максимум примерно для ста человек, а дистанционно одновременно обучала около 180 слушателей.
Корпоративные программы рассчитываются индивидуально.
А индивидуальный деловой курс стоит 30 тысяч рублей.
Получается, этикет сегодня — это далеко не только история о том, какой вилкой брать рыбу.
Одним ученикам он нужен перед переговорами с иностранным партнёром.
Другим — для перехода на новую должность.
Третьим — перед собственной свадьбой.
А кому-то достаточно наконец получить профессиональный ответ на вопрос, который мучил его годами:
кому всё-таки достаётся последний кусок пиццы.