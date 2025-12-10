Всё своё ношу с собой: Эксперт по этикету рассказала, как обедать из контейнера на работе и не выглядеть жалко

То, что сотрудник принёс обед с собой в контейнере, совершенно нормально, заявила в беседе с Life.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева. Она подчеркнула, что нельзя судить о человеке по его еде, одежде или деньгам. Важна уместность ситуации, а не финансовый аспект.

«Что касается таких обедов, во-первых, перед нами может быть спортсмен с определённым рационом. У нас может быть дама, которая заботится о своём здоровье. Ничего странного в этом нет. Другой вопрос, что не стоит переносить контейнер, в котором мы принесли еду, на стол и есть непосредственно из этой ёмкости. Если мы вынуждены по каким-то причинам так обедать, у нас есть пространство в офисе, куда мы можем уйти», — отметила специалист.

Чтобы избежать ощущения неловкости, когда вы едите из контейнера, эксперт советует позаботиться о красивом оформлении. Приобретите посуду, которая вам нравится: тарелку, столовые приборы, нож и вилку. Не забудьте про элегантную салфетку и красивый подстановочный коврик. Правильная сервировка превращает контейнер из чего-то непривлекательного в функциональное решение для безопасной доставки и хранения еды, которую затем можно изящно переложить на свою тарелку.

«То же самое касается чаепития в офисе. Стоит завести себе красивую посуду, потому что в офисах мы проводим много времени. Почему мы не заслуживаем красивой посуды? Чего совершенно точно не стоит делать, так это приносить в офис сильно пахнущие продукты, потому что, когда мы их будем греть, мы можем доставить неудобство другим», — добавила собеседница Life.ru.

По словам Богачевой, приём пищи из контейнера прямо на рабочем месте —– не лучший вариант. В целом рабочее пространство не предназначено для еды, и многие организации официально это запрещают. Особенно не стоит есть, сидя за компьютером. Эксперт рекомендует найти специальное место для обеда (кофе-поинт, кухня) и посвятить время приёму пищи.

Ранее психолог предупредила, что популярная новогодняя игра «Тайный Санта» способна спровоцировать или усугубить конфликты в коллективе. По её словам, обязанность дарить личный подарок коллеге, с которым связывают только рабочие отношения, нарушает личные границы, вызывает тревогу и раздражение. К стрессу также приводят неравенство в подарках, страх не угодить и лишние траты.