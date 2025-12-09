Путин в Индии
HR-эксперт подсказала, как правильно разрешать конфликты в офисе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Сильные запахи, шум, споры о температуре в помещении и агрессивное поведение коллег — самые частые причины конфликтов в офисе. HR-эксперт Ольга Бахтина рассказала, как разрешать такие ситуации законно, не прибегая к «ситкомным» методам вроде заливания стола желе.

По её словам, первый шаг — спокойный разговор с коллегой, в котором нужно чётко объяснить причину дискомфорта и, при необходимости, сослаться на внутренние правила компании или Трудовой кодекс.

Если личная беседа не помогла, следует переходить к письменной жалобе. Документ с конкретными фактами нарушения нужно направить в HR-отдел, службу охраны труда или непосредственному руководителю, добавила Бахтина в разговоре с 360.ru.

Эксперт уточнила, что на шум или агрессию лучше жаловаться HR или начальству, а на резкие запахи, вызывающие аллергию, — в службу охраны труда, так как это вопрос безопасности условий работы.

Ранее психолог предупредила, что популярная новогодняя игра «Тайный Санта» способна спровоцировать или усугубить конфликты в коллективе. По её словам, обязанность дарить личный подарок коллеге, с которым связывают только рабочие отношения, нарушает личные границы, вызывает тревогу и раздражение. К стрессу также приводят неравенство в подарках, страх не угодить и лишние траты.

