Россияне привыкли ругаться с семьёй за новогодним столом. И у нас на это 5 причин

Зимние праздники — особое время для семьи. Мы собираемся, чтобы встретить Новый год, разделить радость и насладиться общением. Но часто это также период конфликтов, ссор, недопонимания. Почему же мы ругаемся с самыми близкими за новогодним столом? На этот вопрос Life.ru ответил психолог Александр Кичаев.

Есть такая тенденция в стране у нас — собраться и разругаться за большим столом. Почему так происходит? Во-первых, праздники — это стрессовые ситуации. Они требуют подготовки, организации, финансовых затрат. Всё это создаёт дополнительное напряжение, которое может вызывать раздражение и усталость. Александр Кичаев Психолог

Во-вторых, в праздничные дни люди часто сталкиваются с ожиданиями — как от себя, так и от других. Когда реальность не совпадает с этими ожиданиями, возникает разочарование, которое легко перерастает в конфликт.

В-третьих, в такие моменты обостряются старые обиды и нерешённые проблемы. Психологически, праздники — это время, когда человек особенно чувствителен к критике или недопониманию, что может привести к вспышкам гнева или обид, объясняет Кичаев.

Также в условиях совместного пребывания, особенно если в отношениях есть диссонанс или несовместимость, стресс и усталость могут усиливать негативные реакции. Люди начинают реагировать неадекватно, ругаются из-за мелочей, потому что внутренне не чувствуют себя комфортно и спокойно.

И, наконец, у многих есть подсознательное желание привлечь внимание или выразить свои чувства через конфликт, особенно если они чувствуют себя недооценёнными или игнорируемыми. Всё это вместе создаёт атмосферу, в которой легко вспыхивают ссоры, заключил психолог.