Никаких «роскошных столов»: Эксперт по этикету осудила практику фуршетов перед экзаменами

Эксперт по этикету Екатерина Богачева в беседе с «Москвой 24» рассказала, почему фуршет для экзаменационной комиссии — плохая традиция. По её словам, это может быть воспринято как попытка подкупа.

«В случае со студентами, которые накрывают стол перед экзаменами, – это совершенно вопиющая ситуация. Комиссия принимает экзамен и появляется вопрос: чем этот рабочий день отличается от всех остальных? Ничем. У преподавателей есть зарплата, они могут позволить пойти и купить себе обед», — заявила специалистка.

Она подчеркнула, что учащиеся не должны быть стеснены в средствах. Многие из них ещё не зарабатывают, поэтому странно ожидать от них «роскошных столов».

«Кроме того, традиция выглядит как некий подкуп. Кто такие преподаватели? Это сотрудники государственных вузов, и роскошный стол может быть воспринят как попытка повлиять на итоговое решение экзамена», — отметила Богачева.

По её мнению, праздник возможен, но уже после защиты дипломов. В рабочей среде любые угощения и дни рождения считаются излишними, так как отвлекают от выполнения обязанностей и занимают много времени.

Ранее сообщалось, что студентов в России возмутили «райдеры» преподавателей-экзаменаторов. По данным СМИ, цены на застолье для учебных заведений выросли минимум на 30% за последние 1,5 года. Молодые люди негодуют: преподавательские списки требований больше напоминают сценарий дорогого юбилея — там и алкоголь премиум-класса, и капризные цветочные композиции, и деликатесы из даров моря, и заморские фрукты.