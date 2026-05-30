Икра, пионы и счёт в 350 тысяч: Российских студентов возмутили «райдеры» преподавателей-экзаменаторов

Российские учащиеся выражают недовольство из-за разорительных банкетов для экзаменационных комиссий, чьи запросы всё больше напоминают райдеры поп-звёзд. Об этом пишет Baza.

Студенты РФ возмущены дорогостоящими фуршетами для комиссий в ВУЗах. Фото © Telegram / BAZA

«Цены на застолье для учебных заведений выросли минимум на 30% за последние 1,5 года», — рассказал журналистам руководитель кейтерингового московского агентства.

Причиной таких скачков цен собеседник называет удорожание рыбы, мясной продукции и фруктов. Помимо этого, поставщик подчёркивает, что аппетиты заказчиков год от года только набирают обороты: к примеру, блины с икрой (красной) да шашлычки из морепродуктов, куда входят креветка с ананасом и сёмга, прочно закрепились в топе самых популярных позиций их компании.

В Москве средний чек на экзаменационное угощение для преподавательского состава уже добрался до отметки в 70 тысяч рублей, куда включены сервировка, напитки, декор и цветы. Например, как пишет телеграм-канал, одна из компаний столицы продаёт набор закусок под ключ на 15 гостей за 22 тысячи — в нём идут мясные нарезки, скромные канапе, брускетты и французский десерт «Макаронс». Дороже выйдет кофе-пауза с круассанами, фруктами и сэндвичами: примерно 31 тысяча рублей на 20 человек.

Молодые люди негодуют: преподавательские списки требований больше напоминают сценарий дорогого юбилея — там и алкоголь премиум-класса, и капризные цветочные композиции, и деликатесы из даров моря, и заморские фрукты. Одна из студенток Красноярского юридического техникума сообщила телеграм-каналу, что на период госэкзаменов каждый учащийся сбросился по семь тысяч рублей, а поскольку в группе числится 25 человек, итоговая сумма на банкет достигла 175 тысяч. А в Московском гуманитарно-экономическом университете (МГЭУ) размер взноса с одного человека достиг 15 тысяч — общая стоимость фуршета перешагнула отметку в 350 тысяч.

Выпускники настаивают на отмене этой устаревшей традиции, так как она, по их словам, провоцирует ссоры между состоятельными и бедными студентами. К тому же подобная практика создаёт серьёзную психологическую нагрузку — молодые люди опасаются заниженных баллов и предвзятого отношения со стороны аттестационной комиссии, если откажутся сдавать деньги.