Названы самые популярные направления речных круизов у россиян
"Мостурфлот": Россиян стали больше привлекать недельные речные круизы
Россияне всё больше интересуются недельными речными круизами. Об этом в пресс-центре НСН рассказала директор по развитию круизной компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.
"Продолжительность круизов — от трёх до 23 дней, при этом спросом в большей мере пользуются недельные круизы: они привлекательны и по стоимости, и по продолжительности. Мы также предлагаем туристам купить часть круиза в продолжительном путешествии — например, по маршрутам Москва – Астрахань – Москва или Москва – Санкт-Петербург – Москва можно выбрать только часть", — пояснила Гончарова.
По её словам, в этом году операторы задействовали на 17 теплоходов больше, чем ранее. Количество направлений для круизов и число туристов также выросли. Стало больше и ключевых направлений, включая Казань, Чебоксары, Нижний Новгород и Самару. В этом году в связи с высоким спросом количество заходов в эти города было увеличено, добавила Гончарова.
Ранее исследователи выяснили, что большинство россиян (90%) чаще всего интересуются внутренним туризмом и в редких случаях (10%) — зарубежными поездками.
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