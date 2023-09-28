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28 сентября, 02:36

Названы самые популярные направления речных круизов у россиян

"Мостурфлот": Россиян стали больше привлекать недельные речные круизы

Россияне всё больше интересуются недельными речными круизами. Об этом в пресс-центре НСН рассказала директор по развитию круизной компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

"Продолжительность круизов — от трёх до 23 дней, при этом спросом в большей мере пользуются недельные круизы: они привлекательны и по стоимости, и по продолжительности. Мы также предлагаем туристам купить часть круиза в продолжительном путешествии — например, по маршрутам Москва – Астрахань – Москва или Москва – Санкт-Петербург – Москва можно выбрать только часть", — пояснила Гончарова.

По её словам, в этом году операторы задействовали на 17 теплоходов больше, чем ранее. Количество направлений для круизов и число туристов также выросли. Стало больше и ключевых направлений, включая Казань, Чебоксары, Нижний Новгород и Самару. В этом году в связи с высоким спросом количество заходов в эти города было увеличено, добавила Гончарова.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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