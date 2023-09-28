Названы самые популярные направления речных круизов у россиян

Россияне всё больше интересуются недельными речными круизами. Об этом в пресс-центре НСН рассказала директор по развитию круизной компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

"Продолжительность круизов — от трёх до 23 дней, при этом спросом в большей мере пользуются недельные круизы: они привлекательны и по стоимости, и по продолжительности. Мы также предлагаем туристам купить часть круиза в продолжительном путешествии — например, по маршрутам Москва – Астрахань – Москва или Москва – Санкт-Петербург – Москва можно выбрать только часть", — пояснила Гончарова.