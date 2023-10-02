Россиян предупредили, какие обои таят в себе смертельную опасность
Эксперт Васильев: Виниловые обои являются одними из самых токсичных
Виниловые обои могут вас убить. Их нельзя использовать в жилых помещениях, так как они токсичны и опасны для жизни и здоровья. Об этом NEWS.ru заявил строительный эксперт Фёдор Васильев.
"При нагревании винил выделяет формальдегиды — это токсичные соединения, которые, попадая в кровь, вызывают нарушение работы органов дыхания, центральной нервной системы, приводят к патологиям кожи и мочеполовой системы. Всего 70 миллилитров вещества способны привести к гибели человека", — объяснил эксперт.
Васильев рассказал, что использование таких обоев может привести к бесплодию и онкологическим заболеваниям. Это происходит из-за содержания тяжёлых металлов — ртути, свинца и кадмия, заключил эксперт.
Ранее дизайнер Агеенко посоветовал россиянам не экономить на безопасности во время ремонта. А основатель и генеральный директор компании "Главснаб" Фёдор Васильев рассказал, какие материалы для ремонта выгоднее всего покупать осенью. По его словам, цена ремонта напрямую зависит от стоимости работ и сезонности спроса.
ТАСС / Егор Алеев