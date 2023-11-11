В Северной столице впервые за 60 лет возобновила патрулирование конная полиция. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Санкт-Петербурге впервые за 60 лет возобновила патрулирование конная полиция. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Патрульные кавалеристы работали в городе последний раз в 1960 году. А этим летом традиция возобновилась. Так, полицейский-кавалерист кавалерийского взвода второй роты второго батальона специального полка полиции Александра Бутылкина познакомила зрителей с конём по имени Пряник. Несмотря на имя, характер у него вредный, но службу он несёт ответственно и без лишних эмоций.

С другим конём, Игривым, работает полицейский-кавалерист кавалерийского взвода второй роты второго батальона специального полка полиции Анастасия Севрова. По её словам, главное — научить животное не бояться толпы.

"Если нужно будет вытеснить толпу, она должна легко разворачиваться, поворачиваться. Работа со стресс-факторами — мы выносим флаги, баннеры. Лошадь — существо пугливое, и её нужно заранее подготовить", — рассказала Севрова.

Как сообщает телеканал, ежедневно парки Петербурга патрулируют десять кавалеристов. Все разбиты по парам — парень, девушка. У девушек больше опыта в общении с лошадьми, а у парней — в полицейском деле. Сейчас в конную полицию требуются кавалеристы, но абы кого не возьмут. Кандидатам придётся выдержать строгий экзамен: сдать нормативы, выучиться на полицейского. Кроме того, обязательно нужно любить животных.