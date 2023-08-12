В России официально зарегистрировали бренд "Башкирская лошадь"

В России зарегистрирован новый официальный региональный бренд "Башкирская лошадь". Об этом сообщает Роспатент. Глава ведомства Юрий Зубов рассказал, что использовать этот бренд смогут только местные заводчики и коневоды.

"Тем самым у них появятся действенные инструменты для сохранения, разведения и популяризации данного вида лошадей", — отметил Зубов.

Он передал свидетельство об исключительном праве на бренд главе Башкортостана Радию Хабирову во время международного фестиваля лошадей башкирской породы "Башҡорт аты". Сам Хабиров считает, что теперь местных заводчиков башкирских лошадей ждёт рост продаж.