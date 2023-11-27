Назван тип кариеса, который можно вылечить дома

Ткань зуба при начальном кариесе может восстанавливаться самостоятельно, и помощь врачей в таких случаях не нужна. Однако необходимо следовать правилам, чтобы не допустить развития процесса разрушения зуба, объяснил стоматолог Николай Ожерельев.

"При начальном кариесе на поверхности зубной эмали появляются белые или коричневые пятна — это признаки деминерализации эмали. На этой стадии кариеса можно остановить его развитие и восстановить эмаль с помощью регулярной чистки зубов, а также применения фторсодержащих зубных паст и других средств для укрепления эмали", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

Помочь в укреплении также могут реминерализующие гели, которые необходимо использовать со специально изготовленными для этого капами. Кроме того, советует стоматолог, следует добавить в рацион продукты с содержанием кальция (до 1000 мг в сутки). Усваивать кальций организму помогают витамин D и белок.

Между приёмами пищи нужно очищать зубы ополаскивателями или специальными пенками, а также пользоваться ирригатором и зубной нитью, подчеркнул Ожерельев. Он добавил, что не во всех случаях чёрные пятнышки на зубах могут означать кариес. Иногда они появляются из-за пигментации эмали, зубного налёта или зубного камня.