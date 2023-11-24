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23 ноября, 22:52

Ёршик в помощь: Стоматолог раскрыл секрет идеальной чистки зубов

Стоматолог Минко: Чистку зубов нужно начинать с щётки, а завершать — ирригатором

Утреннюю и вечернюю чистку зубов необходимо проводить с применением всего арсенала инструментов, которые позволят не только очистить полость рта от частичек пищи и бактерий, но и избежать неприятных заболеваний. Об этом "Вечерней Москве" рассказал стоматолог-ортопед Вячеслав Минко.

"Многие люди чистят зубы небрежно, не уделяют этому процессу достаточно времени, не используют весь арсенал средств для очищения полости рта. В итоге — постоянные кариесы и другие заболевания зубов", — предостерёг врач.

По словам стоматолога, начинать чистку нужно с обычной щётки. Важно двигать её не горизонтально, а сверху вниз. Игнорирование этого правила сделает процедуру неэффективной, так как межзубные промежутки останутся нетронутыми. Со временем застрявшие там частички пищи и налёт приведут к кариесу. Следом в ход нужно пускать ёршик, чтобы пройтись по труднодоступным местам.

Не стоит забывать и о гигиене языка, предупредил Минко. Достаточно сделать несколько плавных движений щёткой от его основания к кончику, чтобы убрать накопившиеся за день бактерии. Завершать чистку нужно ирригатором.

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"Он помогает очистить межзубные промежутки, ухаживает за дёснами и языком", — подытожил собеседник издания.

Запущенный кариес может обернуться гораздо более серьёзными заболеваниями. Если игнорировать недуг, велик риск образования в полости рта жутких гнойников, рассказывал Лайф ранее.

Обложка ©

Unsplash / Diana Polekhina

Илья Пушкарев
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