Стоматолог объяснила, как не запустить кариес до жутких гнойников во рту

Если слишком откладывать визит к стоматологу и игнорировать начавшийся кариес, можно столкнуться с большими и дорогостоящими проблемами. Об этом RuNews24 предупредила стоматолог Светлана Трифонова.

"Кариес в зубе развивается постепенно. Сначала поражена только эмаль, затем кариес затрагивает дентин, находящийся под эмалью. Дентин достаточно мягкий, поэтому кариес в нём может развиваться быстро. Особенно стремительно кариес развивается у детей", — предупредила Трифонова.

Она объяснила, что кариес, который можно легко вылечить, со временем провоцирует обширное поражение — в итоге зуб может стать почти пустым внутри и его стенки будут разрушены. В этом случае в пульпе зуба развивается воспаление.

Несмотря на то что не всегда в такой ситуации пациент может испытывать боль, поход к стоматологу откладывать не стоит. Дело в том, что, если запустить этот процесс, такой зуб нельзя будет восстановить при помощи обычной пломбы. Здесь клиенту, скорее всего, предложат керамическую реставрацию, но предварительно такой зуб придётся депульпировать.

Врач посоветовала незамедлительно идти к врачу, если зуб начинает болеть, а не спасаться обезболивающими лекарствами. Ведь если в зубе киста, то стоматологу придётся очень постараться, чтобы спасти его от удаления. Более того, последствия игнорирования доктора могут быть самыми разными, включая отёк щеки, выход гноя через десну или его распространение в кости.