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24 ноября, 22:32

Стоматолог назвал четыре причины обязательного удаления зуба

Врач Антонов: При глубоком кариесе необходимо экстренное удаление зуба

При глубоком кариесе зуб становится источником инфекции, распространяющейся в костную ткань и кровь, поэтому необходимо его немедленное удаление. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-стоматолог Илья Антонов.

"Через заражённую пульпу корневых каналов инфекция выходит в окружающую его [зуб] костную ткань, далее начинается образование гноя в костной ткани. Через некоторое время гной растворяет костную ткань вокруг зуба — и образуется свищевой ход в полость рта, по которому гной постоянно вытекает в ротовую полость. Это первая причина для удаления зуба", — объяснил специалист.

Ёршик в помощь: Стоматолог раскрыл секрет идеальной чистки зубов

Ёршик в помощь: Стоматолог раскрыл секрет идеальной чистки зубов

Ещё одним основанием для обязательного удаления является перелом или трещина в коронковой и корневой части: в этой ситуации зуб спасти невозможно. Третья распространённая причина — оголение корня более чем на треть десны, происходящее в результате пародонтоза. Ну и четвёртая причина — зубы мудрости, часто растущие в сторону от основного ряда и травмирующие окружающие ткани или толкающие соседние зубы, что приводит к их искривлению.

А ранее стоматолог раскрыла тонкости использования ирригатора, которые уберегут от травм. Так, по её словам, не нужно направлять струю в десну, иначе можно её травмировать. Правильное направление воды — под углом 45 градусов.

Обложка ©

Freepik / Jcomp

Лариса Сафронова
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