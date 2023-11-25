Стоматолог назвал четыре причины обязательного удаления зуба

При глубоком кариесе зуб становится источником инфекции, распространяющейся в костную ткань и кровь, поэтому необходимо его немедленное удаление. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-стоматолог Илья Антонов.

"Через заражённую пульпу корневых каналов инфекция выходит в окружающую его [зуб] костную ткань, далее начинается образование гноя в костной ткани. Через некоторое время гной растворяет костную ткань вокруг зуба — и образуется свищевой ход в полость рта, по которому гной постоянно вытекает в ротовую полость. Это первая причина для удаления зуба", — объяснил специалист.

Ещё одним основанием для обязательного удаления является перелом или трещина в коронковой и корневой части: в этой ситуации зуб спасти невозможно. Третья распространённая причина — оголение корня более чем на треть десны, происходящее в результате пародонтоза. Ну и четвёртая причина — зубы мудрости, часто растущие в сторону от основного ряда и травмирующие окружающие ткани или толкающие соседние зубы, что приводит к их искривлению.