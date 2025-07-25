Косметологический кошмар: Препарат от мешков под глазами оставил россиянок со страшными отеками

Десятки российских женщин столкнулись с тяжёлыми осложнениями после косметологических инъекций препарата «Сферогель». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на истории пострадавших и экспертные заключения.

Препарат, который вводят между кожей и венами, создаёт кратковременный эффект отсутствия синяков, но затем катастрофически задерживает влагу из окружающих тканей, заявил SHOT пластический хирург Владимир Плахотин. Специалист подчеркнул, что подобные процедуры всегда связаны с высоким риском осложнений.

Фото © SHOT

Среди пострадавших — 28-летняя Екатерина из Пензы, которая уже два месяца безуспешно пытается избавиться от сильнейших отеков после процедуры. Другая пациентка, 40-летняя Кристина из Брянска, сделала инъекции год назад, но до сих пор не может восстановить нормальный вид лица. Как отмечают женщины, основная проблема заключается в отсутствии антидота — стандартное лечение даёт лишь временное облегчение.

Одна из пострадавших. Видео © SHOT

По данным издания, количество подтвержденных случаев осложнений исчисляется десятками. Многие пострадавшие вынуждены тратить значительные суммы на различные процедуры, но ни одна из них не даёт устойчивого результата. При этом косметологи в большинстве случаев объясняют осложнения индивидуальной реакцией организма пациенток.