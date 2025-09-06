Россиянам рассказали, как вернуть густоту волос без радикальных мер

Вернуть густоту волос можно только при условии системного подхода, направленного на устранение причины проблемы, а не просто маскировки её последствий. В первую очередь необходимо обратиться к трихологу или опытному дерматологу, который назначит анализы, чтобы выявить внутренние нарушения. Без этого любое лечение будет неэффективным, предупредила косметолог Наталья Рябинова.

Особое внимание, по её словам, стоит уделить питанию. Так, белок является строительным материалом кератина — главного компонента волос. В рацион рекомендуется включать яйца, творог, рыбу, птицу и чечевицу. Дефицит железа — частая причина выпадения волос, поэтому полезно есть гречку, печень, шпинат и яблоки, сочетая их с продуктами, богатыми витамином С, для лучшего усвоения. Омега-3 жирные кислоты питают волосяные фолликулы изнутри, их можно получить из жирной рыбы, льняного масла и авокадо. Кремний и цинк, укрепляющие волосы и стимулирующие их рост, содержатся в овсе, булгуре, сельдерее и тыквенных семечках.

Наружный уход тоже играет важную роль. Важно использовать мягкие шампуни без сульфатов, которые не пересушивают кожу головы. Для стимуляции роста полезно применять тоники и сыворотки с натуральными компонентами. Ежедневный массаж кожи головы подушечками пальцев в течение 5–10 минут помогает снять напряжение и улучшить кровообращение, что обеспечивает фолликулы кислородом и питательными веществами.