«Весь арсенал»: Звёздный хирург раскрыла, какие косметические манипуляции сделал Басков

25 августа, 07:43

Николай Басков. Обложка © VK / Николай Басков

Многие поклонники шокированы метаморфозами, произошедшими с лицом народного артиста России Николая Баскова, которое как будто бы помолодело и посвежело. По словам звёздного косметолога и пластического хирурга Марият Мухиной, лицо звезды действительно претерпело значительные изменения. И в первую очередь в глаза бросаются инъекции: филлеры для скул и ботулотоксин для лба.

«То есть весь арсенал! Могу также заметить, что форма носа тоже несколько изменилась, что позволяет мне предположить: ринопластика тоже была», — подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru.

По её словам, Басков использует и другие процедуры для выравнивания кожи, например, пилинг и лазер. Кроме того, у певца наблюдаются изменения профиля, более чёткие контуры лица. Особенно заметны перемены в области глаз. Возможно, не обошлось без блефаропластики, которая приподнимает веки и придаёт взгляду более молодой и привлекательный вид.

Эксперт уверена, что с певцом работали профессионалы высокого уровня. Теперь эффект может сохраняться долгое время, однако впоследствии потребуется поддержание достигнутого результата. А окончательный результат преображения станет заметен через 6–12 месяцев после процедуры, когда пройдут все отёки.

Напомним, ранее Николай Басков посетил Шанхай и опубликовал фото из поездки в социальных сетях. Неожиданные изменения во внешности спровоцировали бурю обсуждений среди поклонников. По мнению фанатов, на снимках внешность звезды заметно отличается от того, как он выглядит в телевизионных эфирах или в реальной жизни.

