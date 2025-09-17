Владимир Путин
17 сентября, 16:39

Вколола четыре препарата за раз: Косметолог без диплома превратила лицо россиянки в грушу

Лицо крымчанки превратилось в грушу после дешёвого косметолога из Астаны. Обложка © Telegram/ Mash

Крымчанка хотела быстро и экономно омолодиться, поэтому отправилась к самому дешёвому косметологу Астаны. Однако вместо пухлых губ и подтянутой кожи она получила лицо-грушу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Лицо крымчанки превратилось в грушу после дешёвого косметолога из Астаны. Видео © Telegram/ Mash

Процедуры проводились в подвале у врача-педиатра без диплома. Однако 33-летняя женщина, несмотря на эти факты, отдала 80 тысяч за услуги и легла под иглу. Как оказалось, за раз ей ввели сразу четыре препарата — биоревитализант, мезококтейль, гиалуроновую и полимолочную кислоты. Так делать категорически нельзя.

Уже дома состояние здоровья ухудшилось — началось сильное воспаление кожи, возникли проблемы со зрением, появилась общая слабость организма. Врач успокоила свою клиентку, сказав, что реакция нормальная и скоро пройдёт. Реальность оказалась гораздо страшнее: специалисты медицинских учреждений выявили тяжёлое осложнение — бактериальную инфекцию, серьёзно затронувшую нервную систему, иммунитет и органы зрения.

Женщина потеряла почти миллион рублей на лечении осложнений в Москве, но вернётся ли прежняя красота — неизвестно. Специалист из Астаны отказалась помогать и выплачивать компенсацию.

Ранее дерматологи предупреждали россиянок, что слизь гигантских африканских улиток не только не обладает омолаживающим эффектом, но может быть ещё и опасна. По словам специалистов, кожа человека обладает защитным роговым слоем, который в любом случае препятствует проникновению посторонних веществ.

