12 августа, 06:43

Бьюти-тренд на Кавказе: Девушки массово стали делать себе небольшую изюминку на лице

Mash: На Кавказе девушки массово делают димплэктомию для ямочек на щеках

Ямочки на щеках — новый тренд на Кавказе. Обложка © Telegram / Mash

На Кавказе девушки массово делают операцию «димплэктомия», чтобы получить ямочки на щеках и выглядеть моложе. За несколько месяцев спрос вырос с одной до нескольких процедур в день. Об этом сообщил Mash.

Ямочки на щеках — новый тренд на Кавказе. Видео © Telegram / Mash

Тренд на острые скулы и комки Биша сменился на мягкие черты и бейбифейс. Если летом в клиниках делали 3–5 операций в месяц, то сейчас – около 40. Цена услуги выросла с 15 тысяч до 25 и более. Самый большой спрос — в Дагестане, куда приезжают не только местные, но и жители соседних республик.

Но это не все новые бьюти-тренды на Северном Кавказе. Ранее стало известно об операциях среди мужчин — всё больше представителей региона решаются на увеличение губ. Вдохновлённые образом популярного блогера Асхаба Тамаева, парни посещают косметологов, но требуют строжайшей конфиденциальности. Чтобы сохранить процедуру в секрете, некоторые готовы платить до 20 тысяч рублей — значительно больше обычной стоимости.

