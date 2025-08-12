Бьюти-тренд на Кавказе: Девушки массово стали делать себе небольшую изюминку на лице

На Кавказе девушки массово делают операцию «димплэктомия», чтобы получить ямочки на щеках и выглядеть моложе. За несколько месяцев спрос вырос с одной до нескольких процедур в день. Об этом сообщил Mash.

Ямочки на щеках — новый тренд на Кавказе. Видео © Telegram / Mash

Тренд на острые скулы и комки Биша сменился на мягкие черты и бейбифейс. Если летом в клиниках делали 3–5 операций в месяц, то сейчас – около 40. Цена услуги выросла с 15 тысяч до 25 и более. Самый большой спрос — в Дагестане, куда приезжают не только местные, но и жители соседних республик.