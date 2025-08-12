Бьюти-тренд на Кавказе: Девушки массово стали делать себе небольшую изюминку на лице
На Кавказе девушки массово делают операцию «димплэктомия», чтобы получить ямочки на щеках и выглядеть моложе. За несколько месяцев спрос вырос с одной до нескольких процедур в день. Об этом сообщил Mash.
Тренд на острые скулы и комки Биша сменился на мягкие черты и бейбифейс. Если летом в клиниках делали 3–5 операций в месяц, то сейчас – около 40. Цена услуги выросла с 15 тысяч до 25 и более. Самый большой спрос — в Дагестане, куда приезжают не только местные, но и жители соседних республик.
Но это не все новые бьюти-тренды на Северном Кавказе. Ранее стало известно об операциях среди мужчин — всё больше представителей региона решаются на увеличение губ. Вдохновлённые образом популярного блогера Асхаба Тамаева, парни посещают косметологов, но требуют строжайшей конфиденциальности. Чтобы сохранить процедуру в секрете, некоторые готовы платить до 20 тысяч рублей — значительно больше обычной стоимости.