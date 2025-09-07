Натуральная красота с подвохом: Life.ru узнал, чем опасна домашняя косметика из растений

Натуральная косметика набирает популярность у россиян, однако растительные маски и лосьоны способны не только омолодить, но и навредить коже. Об опасности домашней косметики в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина.

Во всех сегментах потребительских товаров наблюдается тренд на натуральность. Это связано с интересом россиян к здоровью, экологичности и желанием отказаться от продуктов массового производства с неразлагающейся упаковкой и агрессивным составом. Поэтому многие стали готовить уходовые средства самостоятельно — маски, лосьоны, ополаскиватели и скрабы. Инна Ильина Доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ

Как отметила эксперт, наибольшей популярностью пользуется алоэ вера. Маски из его листьев успокаивают кожу, снимают раздражение и покраснения, увлажняют и освежают. Лосьоны тонизируют, глубоко увлажняют и питают, особенно подходят для сухой и обезвоженной кожи. Гели на основе алоэ быстро впитываются, увлажняют без липкости.

Другие популярные растения — подорожник и огурец. Из настоя подорожника с крахмалом делают маски, которые нельзя использовать при себорейном дерматите. Маски из свежего огурца тоже популярны, но требуют мер предосторожности.

Необходимо правильно хранить домашние средства. В масках и лосьонах могут быстро размножаться микроорганизмы, что делает продукт небезопасным и может вызвать воспаление.

«Важно перед использованием любого растительного средства провести тест на переносимость: нанести продукт на кожу предплечья и наблюдать 15-20 минут. Отёк, зуд, жжение или покраснение — признаки непереносимости», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Ильина добавила, что наиболее безопасным средством остаётся крапивный настой, который традиционно использовали как ополаскиватель после мытья головы. Тем не менее эксперт предостерегла: не всё, что сделано своими руками, одинаково полезно, и перед использованием домашних рецептов лучше проконсультироваться со специалистом.