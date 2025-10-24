Родителей научили выявлять сахарный диабет у детей с помощью правила «4 П»

Простая диагностическая формула «Пьёт? Писает? Похудел? Проверьте сахар крови» поможет выявлять сахарный диабет у детей на ранних стадиях, рассказали эксперты на IV Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение – 2025» в Москве. По их словам, эти три симптома — неутолимая жажда, частое мочеиспускание и потеря веса — являются ключевыми маркерами заболевания, при обнаружении которых необходимо немедленно проверить уровень глюкозы в крови.

Медики отметили, что почти половина детей поступает в больницы с тяжёлым кетоацидозом из-за поздней диагностики, при этом 98% родителей признались, что не знали тревожных признаков диабета. Информационные плакаты с формулой уже направлены в шесть пилотных регионов и размещены в медицинских и образовательных учреждениях с системой отслеживания их эффективности.

Эксперты также подчеркнули важность обеспечения детей системами мониторинга глюкозы и создания единого сервиса для сбора данных с этих устройств. Особое значение имеют образовательные программы для родителей и личные истории людей, десятилетиями живущих с диабетом, которые доказывают возможность полноценной жизни с этим диагнозом, сообщает Здоровье Mail.

