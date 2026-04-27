Путин поручил снизить «бумажную нагрузку» на врачей и учителей

В России следует существенно сократить объём бумажной работы и отчётности в деятельности учителей, врачей и других работников бюджетной сферы. Президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение, срок выполнения — до 1 августа 2026 года. Решение принято по итогам съезда РСПП и встречи 26 марта с деловыми кругами.

«Правительству РФ совместно с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование <…>», — говорится в поручении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать и при необходимости убрать избыточные квалификационные требования к опыту работы и уровню образования. Поручение дано Национальному совету при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Ответственным назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. До 1 августа 2026 года он должен представить доклад.