Новак назвал ключевые векторы развития креативной экономики на Северном Кавказе

Заместитель председателя правительства России Александр Новак назвал ключевые направления развития креативной экономики на Северном Кавказе. Он выступил на деловом завтраке «Креативная экономика Кавказа: новые точки роста» в рамках Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.

По итогам 2025 года доля креативной экономики в ВВП достигла 4,2%, а валовая добавленная стоимость составила 8,3 триллиона рублей. Новак напомнил, что это сопоставимо с сельским хозяйством, туризмом и строительством.

Креативные индустрии, по его словам, растут в четыре раза быстрее экономики в целом: за пять лет они прибавили 56% в сопоставимых ценах, тогда как ВВП вырос на 15%.

«Мы собрались на Северном Кавказе не случайно — это действительно самый креативный регион страны. Основой этой креативности является то, что Кавказ сегодня активно развивается. Здесь растёт численность населения. Здесь очень молодое поколение, культурные традиции и идентичность, развиваются современные новые сферы экономики, в том числе это и туризм. Креативная экономика — это прямой ответ на вызовы региона», — заявил вице-премьер.

Новак отметил, что молодые предприниматели во многом обеспечивают динамику отрасли. По данным Минэкономразвития, на 1 апреля 2026 года в креативных индустриях насчитывалось 451 тысяча малых и средних предприятий, из которых 342 тысячи — индивидуальные предприниматели. При этом 40% из них — молодёжь до 35 лет.

«Сегодня почти 80% всей креативной экономики сосредоточено в 10 крупных регионах. И половина всей «креативки» — это Москва. При этом на Северном Кавказе заложен большой потенциал в развитии этого направления, учитывая структуру экономики, где преобладает не промышленность, а в основном туризм, сельское хозяйство, развитие транспортной инфраструктуры», — сообщил Александр Новак.

Доля креативной экономики в ВРП округа пока составляет 2,1%. При этом отраслевой портрет региона отличается от общероссийского: 30% выручки даёт гастрономия, 22% — программное обеспечение, 14% — архитектура, 11% — реклама и 7% — кино.

Одним из ключевых драйверов Новак назвал туристический поток. За три года, по данным Росстата, он вырос с 3 до 3,5 миллиона человек, а вокруг него уже развиваются народные промыслы, гастрономия, кино и другие смежные направления. Среди главных задач вице-премьер выделил утверждение Стратегии развития креативной экономики. Она должна определить основные векторы отрасли и меры поддержки.

«Задача государства — оказать поддержку. Она уже оказывается, будем и дальше этим заниматься. Стратегия, которую сегодня разрабатывает Министерство экономического развития с федеральными органами исполнительной власти, определит основные векторы и направления развития креативной индустрии, а также меры поддержки, которые необходимы», — подчеркнул Александр Новак.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что главный вызов для креативных индустрий — найти баланс между творчеством и экономикой. По его словам, этот сектор нужно рассматривать как совокупность рынков и объект для инвестиций.

«Зачастую такие рынки приходится формировать заново, изучая потребителя, понимая, кто будет потреблять тот или иной продукт. Для инвестора же принципиальны понятные показатели — норма доходности, срок окупаемости и контроль затрат», — акцентировал Министр.

Потенциал Северного Кавказа Решетников связал с растущим туристическим потоком и местными производствами. По его оценке, они могут кратно увеличить добавленную стоимость за счёт креативной составляющей, маркетинга и продвижения собственных марок.

Напомним, с 28 по 30 апреля в МВЦ «МинводыЭКСПО» проходил Кавказский инвестиционный форум. Центральной темой этого года стало «Расширяя горизонты возможностей». Программа форума была выстроена как логичная трёхдневная повестка. Каждый день посвятили отдельному направлению — от молодёжного предпринимательства до стратегического развития. Так, первый день, 28 апреля, был посвящён молодёжной повестке. Участники обсуждали формирование нового поколения предпринимателей и возможности для молодых специалистов. 29 апреля стало днём диалога с регионами. Основной акцент сделали на управленческих решениях, взаимодействии субъектов и практических инструментах развития. 30 апреля участники перешли к вопросам государственной политики и стратегического планирования. В этот день обсуждались долгосрочные приоритеты и новые точки роста.