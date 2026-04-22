Новак, Мутко, Решетников и другие: назван состав спикеров Кавказского инвестфорума

На официальном сайте Кавказского инвестиционного форума, который пройдёт с 28 по 30 апреля в МВЦ «МинводыЭКСПО», опубликовали полную деловую программу и список спикеров. Центральная тема этого года — «Расширяя горизонты возможностей».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края. Форум традиционно служит площадкой для поиска решений, направленных на развитие инвестиционного потенциала регионов и расширение экономического сотрудничества на Кавказе.

Программа 2026 года выстроена по принципу логической трёхдневки. Первый день (28 апреля) посвятят молодёжной повестке и формированию нового поколения предпринимателей. 29 апреля станет днём диалога с регионами и выработки управленческих решений. А 30 апреля участники обсудят вопросы государственной политики и стратегического развития.

Среди ключевых тем: инвестиции и финансы, промышленность, АПК, цифровизация, туризм и креативные индустрии. Спикерами заявлены вице-премьер Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава «Деловой России» Алексей Репик, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и многие другие.

В первый день форума пройдёт конкурс стартапов «Точка роста Кавказа» и практические сессии для молодых предпринимателей. 29 апреля состоится ключевое событие — сессия «Диалог с губернатором: вектор на Кавказ», где главы всех семи субъектов СКФО представят свои приоритетные экономические проекты.

По итогам прошлого форума было заключено 86 соглашений на общую сумму более 206 миллиардов рублей. В этом году организаторы ожидают не меньшей деловой активности. Форум станет местом синхронизации усилий бизнеса и власти для укрепления экономического потенциала юга России.

