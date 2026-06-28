Путин поддержал «Единую Россию» перед осенними выборами в Госдуму

Во время съезда «Единой России» президент РФ Владимир Путин пожелал партии успешной работы и удачи на предстоящих осенних выборах. Российский лидер напомнил о своём участии в создании партии.

«Я ведь участвовал в создании «Единой России» и хочу пожелать съезду успешной работы, а партии — удачи на выборах», — сказал он.

Осенние выборы 2026 года включают голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва. Избирательный процесс пройдёт с 18 по 20 сентября и охватит также региональные кампании. Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 субъектов страны и выборы высших должностных лиц в ряде регионов. В общей сложности речь идёт примерно о 23 тысячах мандатов различного уровня.

Ранее сообщалось, что сентябрьские выборы в Государственную думу состоятся в установленные сроки, заявил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства подчеркнул, что избирательный процесс будет проходить строго в рамках действующего законодательства.

Когда пройдут выборы в Госдуму в 2026 году и как будет устроено голосование — Life.ru собрал главное в одном материале.