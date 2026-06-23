«Вот вам сразу и спорт»: В Госдуме сделали выбор между Месси и Роналду

Пока одни депутаты спорят о бюджете, другие следят за футболом. В Госдуме сравнили игру двух величайших футболистов современности на чемпионате мира-2026. И вердикт оказался не в пользу португальца. 38-летний Лионель Месси, по мнению депутата Николая Коломейцева, «на голову» выше Криштиану Роналду.

Депутат Коломейцев объяснил, почему Месси круче Роналду. Видео © Life.ru

«Не, ну Месси удивил, конечно. В 38 лет забивать пять голов за два матча. Вот вам сразу и спорт. Месси и Рональду: кто лучше? Рональду никакой, а этот на голове», — поделился парламентарий.

Он также отметил, что его удивила «слабая игра Португалии». Действительно, стартовый матч португальцев против ДР Конго завершился вничью 1:1, а Роналду так и не смог отличиться.

Ранее Лионель Месси прокомментировал свой бомбардирский рекорд на чемпионатах мира. Нападающий заявил, что главная радость для него — не личное достижение, а выход команды в следующую стадию турнира. При этом он мог оформить и второй подряд хет-трик, но не реализовал пенальти в начале матча.