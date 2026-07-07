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7 июля, 14:41

«Новые люди» подали ЦИК списки кандидатов на выборах в Госдуму

Обложка © Telegram / Партия «Новые люди»

Обложка © Telegram / Партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» подала в Центральную избирательную комиссию документы для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Делегацию возглавил лидер партии Алексей Нечаев.

Съезд «Новых людей» прошёл 1 июля. В федеральный список вошли 299 кандидатов, ещё более 80 выдвинуты по одномандатным округам. В общефедеральную часть списка вошли Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Подаче документов предшествовало торжественное шествие партийцев с флагами под лозунгами «Россия для жизни» и «Сила в любви». Участники были одеты в фирменную одежду бело-бирюзовой гаммы. ЦИК рассмотрит документы в течение семи дней и примет решение о заверении списков. После этого партия сможет открыть спецсчёт для финансирования кампании. Приём документов на регистрацию кандидатов завершится 5 августа.

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Ранее ЦИК заверила федеральные списки кандидатов от ЛДПР на выборы в Госдуму — 247 человек в федеральной части и 224 — по округам. Также приняты документы от «Единой России» для заверения: на процедуру прибыли Евгений Поддубный, Владислав Головин и депутат Александр Сидякин. Ранее съезд ЕР утвердил список из 400 кандидатов в федеральной части и 225 одномандатников.

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Александра Мышляева
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