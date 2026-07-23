В новую Народную программу «Единой России» поступило почти 3 млн предложений

В новую Народную программу партии «Единая Россия» поступило около трёх миллионов предложений от граждан и экспертов. Документ должен ответить на семь ключевых вызовов, стоящих перед Россией. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о результатах работы над новой версией Народной программы на заседании Экспертного совета. По его словам, количество поступивших инициатив уже превысило показатель 2021 года.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — заявил Медведев.

Одним из главных направлений документа станет развитие регионов и создание комфортных условий для жителей. Также среди приоритетов — укрепление безопасности страны, поддержка участников боевых действий, развитие экономики и социальной сферы. Отдельное внимание уделяется поддержке ветеранов, развитию оборонной промышленности и обеспечению армии современными технологиями. Над соответствующими предложениями партия работает совместно с участниками специальной военной операции и Героями России.

В сфере здравоохранения свои инициативы представили директор клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко и академик РАН Андрей Каприн. Среди предложений — расширение сети ФАПов и амбулаторий, развитие профилактической медицины, персонализированного лечения, цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта под контролем специалистов. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв выступил за развитие городов с населением от 50 до 80 тысяч человек, создание комфортной городской среды и укрепление транспортного потенциала страны через развитие Северного морского пути.

Представитель «Ростеха» Дмитрий Леликов предложил включить в программу меры по стабильному выполнению государственного оборонного заказа, развитию инженерного образования, созданию технических кружков и поддержке стратегических предприятий. Кроме того, участники заседания внесли инициативы по сохранению объектов культурного наследия, трудоустройству выпускников, развитию студенческого спорта, поддержке отечественных производителей и модернизации городской инфраструктуры.

Дмитрий Медведев поддержал предложения экспертов и заявил, что они будут дополнительно изучены для возможного включения в итоговую версию Народной программы. Окончательный вариант документа партия планирует принять в августе на втором этапе XXIII Съезда «Единой России».

Ранее Госдума одобрила продление действия «гаражной амнистии» ещё на пять лет — до сентября 2031 года. Механизм позволяет гражданам в упрощённом порядке оформить право собственности на капитальные гаражи и земельные участки под ними. С момента запуска программы в сентябре 2021 года россияне смогли зарегистрировать около 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков.