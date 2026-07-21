ГД приняла закон о продлении «гаражной амнистии» до сентября 2031 года

Госдума приняла закон, продлевающий «гаражную амнистию» на пять лет — теперь до сентября 2031 года. Этот механизм действует с 1 сентября 2021 года и позволяет гражданам оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним упрощённым порядком, зачастую бесплатно. По данным Росреестра, за время действия амнистии россияне оформили около 249 тысяч гаражей и свыше 496 тысяч участков.

Новый закон, как сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов, упрощает оформление земли и делает чётким, что нормы касаются только личного строительства, а не коммерческого. В документе добавлена формулировка «для собственных нужд», которая снимает любые сомнения в толковании закона и снижает риск судебных споров. Продление сроков даёт гражданам и объединениям дополнительное время для получения прав на помещения и землю в рамках упрощённой процедуры.

Гаврилов отметил, что воспользоваться амнистией теперь смогут не только гаражные кооперативы, но и другие объединения граждан. Формулировка «этим кооперативом» заменена на «этими кооперативом или организацией», что расширяет круг участников. Кроме того, закон убрал избыточные требования, сократил число документов и шагов при оформлении земли.

Под амнистию подпадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными, а вот временные металлические конструкции, подземные паркинги и любые «самострои» остаются за её пределами. По словам Гаврилова, теперь у россиян есть чёткие правила и достаточно времени, чтобы оформить гаражи и участки законно, без лишней бюрократии.