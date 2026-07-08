«Гаражная амнистия» продлена до 2031 года: почему программа оказалась успешной

Госдума приняла законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Речь идёт об упрощённом порядке оформления прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. В беседе с Life.ru депутат от партии «Единая Россия» Сергей Чижов объяснил успешность этой программы.

Инициатива 2021 года оказалась успешной, поэтому её стоит оставить в силе. По сведениям Росреестра, за период действия амнистии ею воспользовались хозяева 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Больше всего гаражей оформлено в Ленинградской (17,4 тысячи), Омской (13 тысяч) и Московской (9,9 тысячи) областях. Что касается участков, то лидерами стали те же Ленинградская (39,4 тысячи) и Московская (21,7 тысячи) области. На третьем месте – Саратовская (21,6 тысячи). Сергей Чижов Депутат Госдумы

По словам парламентария, в текущем году амнистией воспользовались либо граждане, которые привыкли откладывать оформление на последний момент, либо владельцы «проблемных» объектов, чей процесс затянулся по юридическим причинам. Амнистия уже помогла сотням тысяч граждан узаконить право собственности на свой гараж, получить право продавать, дарить или завещать своё имущество. Она также избавила новых собственников от угрозы сноса. Если бы не сегодняшнее решение, амнистия закончилась бы уже через два месяца, напоминает Чижов. Теперь же срок её завершения — 1 сентября 2031 года.

«Гаражная амнистия» начала действовать 1 сентября 2021 года. Программа позволяет россиянам в упрощённом порядке оформить права на личные гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (не позднее 2004 года), а также бесплатно получить в собственность землю под ними. Важный критерий — гараж должен быть одноэтажным, без жилых комнат. При этом на самострой, «ракушки», установленные за пределами территории кооперативов, и на подземные стоянки процедура не распространяется.