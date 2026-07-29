Соревнования ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества» стартовали в Выборге

Выборг стал площадкой для проведения «Кубка Защитников Отечества» — комплексных соревнований для ветеранов СВО, представляющих Северо-Западный федеральный округ. Турнир, организованный при участии фонда «Защитники Отечества», Паралимпийского комитета и профильных спортивных федераций, завершится 30 июля.

По словам Анны Цивилёвой, возглавляющей фонд, такие мероприятия играют ключевую роль в жизни ветеранов. Спорт помогает им не только продемонстрировать силу духа и мастерство, но и успешно пройти процесс реабилитации, обрести новые цели и встретиться с сослуживцами.

В состязаниях принимают участие свыше 120 ветеранов СВО, получивших тяжёлые ранения, из 11 регионов СЗФО. Каждую команду сопровождают тренеры и представители региональных отделений фонда «Защитники Отечества».

Программа соревнований включает семь дисциплин: пулевую стрельбу, стрельбу из лука, пауэрлифтинг, настольный теннис (в том числе шоудаун), метание ножа и волейбол сидя.

Организаторами «Кубка Защитников Отечества» выступили фонд «Защитники Отечества» и ПКР. Фото © Telegram /Защитники Отечества

Более 120 ветеранов СВО участвуют в «Кубке Защитников Отечества». Фото © Telegram /Защитники Отечества

Соревнования проходят на арене спортивного комплекса «Выборг» имени А.П. Петрова. Фото © Telegram /Защитники Отечества

С приветственным словом к участникам обратился полпред президента в СЗФО Игорь Руденя, подчеркнув значимость турнира для самореализации ветеранов. Помимо спортивной части, программа включает образовательный блок от Паралимпийского комитета России: мастер-классы, паралимпийский урок и курсы повышения квалификации для специалистов по работе с людьми с ОВЗ. Также запланированы соревнования по кибатлетике и гонки на ялах.

«Для Ленобласти большая честь принимать «Кубок Защитников Отечества». Спорт после тяжёлых ранений — это возвращение к полноценной жизни, и мы видим, как наши герои с каждым годом всё увереннее выходят на старт. В регионе мы стараемся создать для ветеранов все условия — от реабилитации до поддержки в трудоустройстве. Убеждён, что такие соревнования дают ребятам веру в свои силы» — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Благодаря партнёрству фонда «Защитники Отечества», Минспорта и Паралимпийского комитета России адаптивным спортом начали заниматься более 4,5 тысяч ветеранов СВО. Из них 750 человек уже выступают за региональные сборные, а около 70 вошли в состав национальных команд.

Президент Паралимпийского комитета Павел Рожков подчеркнул значимость «Кубка Защитников Отечества» как площадки для реабилитации и профессионального роста спортсменов. Одним из участников предстоящего турнира в Ленинградской области станет ветеран из Вологодской области Захар Смоленский. Несмотря на тяжёлое ранение, он активно занимается спортом, что помогает ему в восстановлении. На кубке он продемонстрирует навыки в настольном теннисе и метании ножей.

Ранее Life.ru рассказывал, как в прошлом году в Самаре прошёл «Кубок Защитников Отечества» по плаванию для ветеранов СВО. В соревнованиях приняли участие более 100 ветеранов из 26 регионов России и Белоруссии. Спортсмены состязались на дистанции 50 метров вольным стилем в четырёх категориях, включая участников с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.