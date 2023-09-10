В США назвали уничтожение танка Challenger 2 плохой рекламой западного оружия
Журналист Хинкл: Властям Британии не понравилось уничтожение танка Challenger 2
Американский журналист Джексон Хинкл считает, что властям Соединённого Королевства не понравилось уничтожение ВС РФ британского танка Challenger 2, который Лондон передал Киеву. Об этом он заявил на своём ютуб-канале.
"Не думаю, что Соединённому Королевству понравился тот факт, что Россия вывела из строя эти танки", — указал журналист.
Также Хинкл отметил, что Британия отказывается поставлять Украине новые танки Challenger 2 взамен подбитых, поскольку уже передала 14 штук и, возможно, сама испытывает дефицит подобной военной техники. По мнению журналиста из США, уничтожение западного оружия российской артиллерией является очень плохим маркетингом для британских Challenger, немецких Leopard и других военных систем НАТО, а также "отличной рекламой русского оружия".
Напомним, 5 сентября стало известно, что подразделения ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2. Это случилось в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Издание The Guardian указало, что боевая машина используется с 1994 года — и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. В Британии уже подтвердили, что потеряли Challenger 2. При этом 8 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении второго танка.
ТАСС / AP / Andrew Matthews