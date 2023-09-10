В США назвали уничтожение танка Challenger 2 плохой рекламой западного оружия

Американский журналист Джексон Хинкл считает, что властям Соединённого Королевства не понравилось уничтожение ВС РФ британского танка Challenger 2, который Лондон передал Киеву. Об этом он заявил на своём ютуб-канале.

"Не думаю, что Соединённому Королевству понравился тот факт, что Россия вывела из строя эти танки", — указал журналист.