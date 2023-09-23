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23 сентября, 14:07

Российские разведчики уничтожили украинских штурмовиков, обучавшихся в Британии

RT: ВС РФ уничтожили штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Работина

Отдельный разведывательный батальон 42-й дивизии ВС РФ уничтожил штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Об этом сообщил специальный корреспондент RT Александр Пискунов. Бой шёл около села Работино. Отмечается, что данная бригада проходила подготовку в Великобритании.

Западное оружие, которое осталось после уничтожения штурмовой группы ВСУ в Работине. Видео © T.me / RT на русском

По словам репортёра, на месте сражения нашлось западное оружие. В частности, российские бойцы обнаружили патроны натовского калибра, одноразовые гранатомёты, коптер, мины и ручные гранаты.

Российская авиация разгромила склады ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили танк Leopard с экипажем из немецких военнослужащих. Один из них перед смертью пожалел, что отправился на Украину.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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