Российские разведчики уничтожили украинских штурмовиков, обучавшихся в Британии
RT: ВС РФ уничтожили штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Работина
Отдельный разведывательный батальон 42-й дивизии ВС РФ уничтожил штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Об этом сообщил специальный корреспондент RT Александр Пискунов. Бой шёл около села Работино. Отмечается, что данная бригада проходила подготовку в Великобритании.
Западное оружие, которое осталось после уничтожения штурмовой группы ВСУ в Работине. Видео © T.me / RT на русском
По словам репортёра, на месте сражения нашлось западное оружие. В частности, российские бойцы обнаружили патроны натовского калибра, одноразовые гранатомёты, коптер, мины и ручные гранаты.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили танк Leopard с экипажем из немецких военнослужащих. Один из них перед смертью пожалел, что отправился на Украину.
ТАСС / Алексей Коновалов