Российские разведчики уничтожили украинских штурмовиков, обучавшихся в Британии

Отдельный разведывательный батальон 42-й дивизии ВС РФ уничтожил штурмовую группу 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Об этом сообщил специальный корреспондент RT Александр Пискунов. Бой шёл около села Работино. Отмечается, что данная бригада проходила подготовку в Великобритании.