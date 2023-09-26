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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 08:50
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На Украине пожаловались, что получили от США менее половины танков Abrams

Washington Post: Украина получила менее половины обещанных танков Abrams от США

США отправили украинским военнослужащим менее половины танков Abrams, всего была обещана 31 единица техники. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник в военных кругах Украины.

"Пока что доставлено менее половины ожидаемых танков M1 Abrams", сказал собеседник издания, служащий в ВСУ.

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Накануне Владимир Зеленский похвастался прибытием первой партии американских танков Abrams на Украину, ведётся подготовка их передачи в бригады ВСУ. Ранее глава украинской разведки Буданов признавал, что Abrams на передовой "долго не проживут".

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Getty Images / Artur Widak

Татьяна Миссуми
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