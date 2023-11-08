Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта

За минувшие сутки потери украинской армии на Донецком направлении составили до 235 военнослужащих. Об этом проинформировали журналистов в среду, 8 ноября, в пресс-службе Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённых пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное", — рассказали в ведомстве.

По информации МО РФ, помимо живой силы ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении лишились трёх бронемашин и четырёх автомобилей. Кроме того, нашим бойцам удалось уничтожить гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика", а также орудие Д-30.