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28 ноября, 12:18

"Всего 8%": В украинских Сумах заявили о провале плана по мобилизации

Глава администрации Артюх: План мобилизации в ВСУ по Сумам выполнили лишь на 8%

В украинском городе Сумы план по мобилизации был выполнен лишь на 8%. Об этом заявил глава областной администрации Владимир Артюх.

"За последние три месяца город Сумы провалил план поставки мобилизационных ресурсов в вооружённые силы. Задумайтесь — всего 8% военнообязанных подали из города Сумы", — приводит издание "Страна.ua" его слова.

Артюх посетовал, что во многих общинах Сумской области вообще нет учёта военнообязанных. По его словам, похожая ситуация наблюдается в Полтаве. Там план по мобилизации выполнен всего на 13%.

Ранее Лайф писал, что глава СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал изменения в мобилизации. По его словам, ВСУ будут сотрудничать с рекрутинговыми компаниями, что должно сделать набор в войска "более целенаправленным". Данилов также признал, что существуют проблемы с набором в армию, но призвал не преувеличивать их масштаб.

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ТАСС / Максим Паб

Наталья Исакова
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