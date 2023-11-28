"Всего 8%": В украинских Сумах заявили о провале плана по мобилизации
Глава администрации Артюх: План мобилизации в ВСУ по Сумам выполнили лишь на 8%
В украинском городе Сумы план по мобилизации был выполнен лишь на 8%. Об этом заявил глава областной администрации Владимир Артюх.
"За последние три месяца город Сумы провалил план поставки мобилизационных ресурсов в вооружённые силы. Задумайтесь — всего 8% военнообязанных подали из города Сумы", — приводит издание "Страна.ua" его слова.
Артюх посетовал, что во многих общинах Сумской области вообще нет учёта военнообязанных. По его словам, похожая ситуация наблюдается в Полтаве. Там план по мобилизации выполнен всего на 13%.
Ранее Лайф писал, что глава СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал изменения в мобилизации. По его словам, ВСУ будут сотрудничать с рекрутинговыми компаниями, что должно сделать набор в войска "более целенаправленным". Данилов также признал, что существуют проблемы с набором в армию, но призвал не преувеличивать их масштаб.
ТАСС / Максим Паб