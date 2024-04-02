Советник Пушилина раскрыл сроки свержения Зеленского

Владимира Зеленского к концу весны могут свергнуть силовики, которых поддерживает Запад. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, на Украине управляет несколько партий со стороны Запада и у каждой свои лидеры общественного мнения, свои спецслужбы и силовики.

"Эти интересанты смогут после мая фактически свергнуть, проведя военный переворот, переворот с помощью спецслужб, — в данном случае я рассматриваю усиливающийся авторитет главы военной разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, который поставил своего человека фактически на Службу внешней разведки Украины", — приводит РИА "Новости" слова Кимаковского.

Западные страны, по словам советника Пушилина, вели игру, когда подводили Зеленского к ситуации, в которой одни политики ЕС и США высказывались за выборы президента на Украине, а другие — против. В качестве примера Кимаковский назвал американского сенатора Линдси Грэма*, который говорил о необходимости выборов, и главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, называвшую этот вопрос внутренним делом Киева.

Политик пояснил, что западным странам во главе с США выгодно такое положение Зеленского, так как по закону он "вроде бы" остаётся лидером киевского режима, однако при этом можно его попрекать запретом выборов, низким рейтингом и отсутствием авторитета на территории Незалежной. По его словам, Зеленский стал раздражать некоторые политические круги в США и Европе.

Советник главы ДНР считает, что главный момент в оценке позиций Зеленского состоит в том, что его авторитет заметно пошатнулся на Украине и при этом тот не приобрёл никакого веса в спецслужбах и армии.