"Для Запада это будет безразлично": Зеленскому дали 50 дней до начала смуты в Киеве
Эксперт Журавлёв: Президентские полномочия Зеленского фактически истекают 21 мая
Президентские полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая. Он воспользуется военным положением, чтобы не проводить выборы, но с точки зрения права утратит легитимность. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлёв.
По словам эксперта, завершение президентского срока может привести к политической нестабильности внутри Украины, что выгодно для Москвы.
"В этой ситуации мы можем ожидать политической нестабильности режима противника. Для Запада это будет безразлично. Такой факт может стать только формальным поводом отказа от продолжения помощи, если подобная необходимость возникнет", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта, но Зеленский отменил их. По мнению Журавлёва, ему нужно было всё-таки провести их или принять закон об автоматическом продлении полномочий главы государства в чрезвычайной ситуации. Эксперт подчеркнул, что без этого легитимность обнуляется. Такую юридическую деталь, считает специалист, позитивно воспримут противники Зеленского внутри Незалежной.
Как сообщал Life.ru, ранее в Верховной раде подписали декларацию, где подчёркивается недопустимость проведения парламентских и президентских выборов на Украине до окончания боевых действий. В документе говорится, что выборы можно организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения. Между тем этот режим и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. Поэтому выборы текущей весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не состоятся, ведь это запрещено законом.
Getty Images / Michael Kappeler / picture alliance