"Для Запада это будет безразлично": Зеленскому дали 50 дней до начала смуты в Киеве

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая. Он воспользуется военным положением, чтобы не проводить выборы, но с точки зрения права утратит легитимность. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлёв.

По словам эксперта, завершение президентского срока может привести к политической нестабильности внутри Украины, что выгодно для Москвы.

"В этой ситуации мы можем ожидать политической нестабильности режима противника. Для Запада это будет безразлично. Такой факт может стать только формальным поводом отказа от продолжения помощи, если подобная необходимость возникнет", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".

Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта, но Зеленский отменил их. По мнению Журавлёва, ему нужно было всё-таки провести их или принять закон об автоматическом продлении полномочий главы государства в чрезвычайной ситуации. Эксперт подчеркнул, что без этого легитимность обнуляется. Такую юридическую деталь, считает специалист, позитивно воспримут противники Зеленского внутри Незалежной.